Марафонный бизнес Елены Блиновской стал убыточным в Белгороде

Компания «Подари мечту» в Белгороде терпит убытки. В минувшем году они составили 3,9 млн рублей.
Гендиректором этой фирмы является Алексей Блиновский. Его жена — известная блогер Елена Блиновская, которая прославилась в Сети «марафонами желаний».
Марафоны представляют собой курсы, в каждом из которых есть задания, вроде составления списка желаний или дел, на которые сложно решиться. Длительность марафонов — около месяца, стоимость — до 10 тыс. рублей. За большую сумму с участником будет заниматься индивидуальный коуч.
Помимо белгородской, убытки в 2021 году потерпела компания Блиновского «Подари мечту» в Подмосковье. В этом случае сумма больше — 17 млн рублей.
Юрист Михаил Алексеев в комментарии для радиостанции отметил, что в обеих компаниях есть выручка на общую сумму 38 млн рублей, но при этом нет прибыли, что в свою очередь может стать «триггером для налоговой службы».
ООО «Подари мечту» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году по адресу: ул. Восточная, д. 71, оф. 13.