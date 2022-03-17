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Марафонный бизнес Елены Блиновской стал убыточным в Белгороде

17 марта 06:47
Фото: кадр из интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской
Зарегистрированная в Белгороде компания «Подари мечту» показала убытки в минувшем году в 3,9 млн рублей, сообщает радио «Комсомольская правда». Гендиректором фирмы является муж известной «марафонщицы» — Алексей Блиновский.

Компания «Подари мечту» в Белгороде терпит убытки. В минувшем году они составили 3,9 млн рублей.

Гендиректором этой фирмы является Алексей Блиновский. Его жена — известная блогер Елена Блиновская, которая прославилась в Сети «марафонами желаний».

Марафоны представляют собой курсы, в каждом из которых есть задания, вроде составления списка желаний или дел, на которые сложно решиться. Длительность марафонов — около месяца, стоимость — до 10 тыс. рублей. За большую сумму с участником будет заниматься индивидуальный коуч.

Помимо белгородской, убытки в 2021 году потерпела компания Блиновского «Подари мечту» в Подмосковье. В этом случае сумма больше — 17 млн рублей.

Юрист Михаил Алексеев в комментарии для радиостанции отметил, что в обеих компаниях есть выручка на общую сумму 38 млн рублей, но при этом нет прибыли, что в свою очередь может стать «триггером для налоговой службы».

ООО «Подари мечту» зарегистрировано в Белгороде в 2019 году по адресу: ул. Восточная, д. 71, оф. 13.

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