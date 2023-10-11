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Суд

Брата бывшего белгородского блогера Лежнева приговорили к 7,5 года тюрьмы

11 октября 2023, 13:57
Фото: 1MI
Суд
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев считает дело против брата Александра «заказным». Приговор вынесли по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Орелtimes».

Александра Лежнева, брата бывшего белгородского блогера и действующего советника орловского губернатора Сергея Лежнева, приговорили к 7,5 года колонии и штрафу в 550 тыс. рублей по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Советник уверен, что дело против его брата — «заказное».

Как пишет издание со ссылкой на «Коммерсант», организованная преступная группировка, в которую входил Александр Лежнев, обманом пыталась получить от главы АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ) 100 млн рублей. Указано, что Александр Лежнев ранее был заместителем гендиректора по безопасности в НРТБ. Последняя работает по заказам Минобороны РФ.

Приговор Лежневу, который был под стражей с 2021 года, огласил 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Александр Лежнев, как сообщается, был организатором аферы. Остальные фигуранты получили от шести до восьми лет тюрьмы.

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев считает, что это дело «заказное». По его словам, дело расследует департамент военной разведки, но его родственник — гражданское лицо. Такой срок Александру Лежневу дали за 159-ю статью (мошенничество) без материального вреда.

«Как это? За убийство дают пять лет», — продолжил советник губернатора.

Кроме того, Сергей Лежнев сообщил, что его брат будет подавать апелляцию, сообщает издание со ссылкой на «Абирег».

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