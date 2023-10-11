Брата бывшего белгородского блогера Лежнева приговорили к 7,5 года тюрьмы

Александра Лежнева, брата бывшего белгородского блогера и действующего советника орловского губернатора Сергея Лежнева, приговорили к 7,5 года колонии и штрафу в 550 тыс. рублей по уголовному делу о вымогательстве и мошенничестве в особо крупном размере. Советник уверен, что дело против его брата — «заказное».