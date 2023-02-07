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Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

Лежнев обратился с просьбой поделиться ноутбуками и планшетами с бойцами СВО

7 февраля 2023, 13:32
Фото: 1MI
Советник орловского губернатора обратился к жителям региона с просьбой отдать любые рабочие ноутбуки российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, сообщает «Орелtimes».
Сюжет
СВО

Сергей Лежнев попросил орловцев отдать свои ноутбуки и планшеты российским военным, которые участвуют в СВО. Советник губернатора уточнил, что неважно, сколько лет технике, главное, чтобы она была рабочей.

Как отметил Лежнев, бойцам на фронте требуются ноутбуки и планшеты любого состояния и возраста. По его словам, потребность в них действительно большая. Он обратился как к простым людям, так и к представителям бизнеса.

Советник пообещал дать технике «вторую жизнь» — настроить и обновить. Также Лежнев подчеркнул, что гаджеты необходимы военным для выполнения боевых задач.

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#Орловская область#Лежнев сергей#СВО#Общество#Спецоперация#Ноутбук#Техника#ВС РФ#Наталья Корявых
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