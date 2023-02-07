Лежнев обратился с просьбой поделиться ноутбуками и планшетами с бойцами СВО

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Сергей Лежнев попросил орловцев отдать свои ноутбуки и планшеты российским военным, которые участвуют в СВО. Советник губернатора уточнил, что неважно, сколько лет технике, главное, чтобы она была рабочей.
Как отметил Лежнев, бойцам на фронте требуются ноутбуки и планшеты любого состояния и возраста. По его словам, потребность в них действительно большая. Он обратился как к простым людям, так и к представителям бизнеса.
Советник пообещал дать технике «вторую жизнь» — настроить и обновить. Также Лежнев подчеркнул, что гаджеты необходимы военным для выполнения боевых задач.