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Лежнев поддержал высказывания Путина о большом количестве старых авто в ЛНР

20 апреля 2023, 11:46
Уроженец Белгородской области — советник орловского губернатора Сергей Лежнев заявил, что видел в ЛНР много автомобилей советского времени. По его словам, за день здесь можно оценить «все марки „Москвичей“ и „Жигулей“», приводит слова бывшего блогера «Орелtimes».

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев поддержал высказывания президента России Владимира Путина о низком уровне доходов в ЛНР. Уроженец Белгородской области указал на большое количество автомобилей советского времени на новых территориях.

Лежнев отметил, что подобная ситуация особенно заметна в ЛНР. Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Там можно за один день увидеть все марки „Москвичей“ и „Жигулей“. А если со стороны Сватово-Кременная будете ехать, то каждый третий автомобиль — „Запорожец“», — комментирует Лежнев. Вместе с тем советник добавил, что многие из этих автомобилей выглядят новыми.

Подытожил свои наблюдения Лежнев так: «Иногда складывается ощущение, что ЛНР где-то в 70-х годах осталась».

По информации издания, сейчас советник орловского губернатора занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов и почти не появляется в регионе.

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#Автомобили#Старые машины#Общество#ЛНР#Орловская область#Владимир Путин
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