Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев поддержал высказывания президента России Владимира Путина о низком уровне доходов в ЛНР. Уроженец Белгородской области указал на большое количество автомобилей советского времени на новых территориях.
Лежнев отметил, что подобная ситуация особенно заметна в ЛНР. Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Там можно за один день увидеть все марки „Москвичей“ и „Жигулей“. А если со стороны Сватово-Кременная будете ехать, то каждый третий автомобиль — „Запорожец“», — комментирует Лежнев. Вместе с тем советник добавил, что многие из этих автомобилей выглядят новыми.
Подытожил свои наблюдения Лежнев так: «Иногда складывается ощущение, что ЛНР где-то в 70-х годах осталась».
По информации издания, сейчас советник орловского губернатора занимается сбором и отправкой гуманитарных грузов и почти не появляется в регионе.