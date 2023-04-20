Лежнев поддержал высказывания Путина о большом количестве старых авто в ЛНР

Лежнев отметил, что подобная ситуация особенно заметна в ЛНР. Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Там можно за один день увидеть все марки „Москвичей“ и „Жигулей“. А если со стороны Сватово-Кременная будете ехать, то каждый третий автомобиль — „Запорожец“», — комментирует Лежнев. Вместе с тем советник добавил, что многие из этих автомобилей выглядят новыми.