Лежнев обозвал орловцев «розовыми жопами» из-за комментариев в соцсетях

«Я сегодня сражался с ними! Сражался! В „Твиттере“. Где-то порвался рюкзак — это не значит, что его нужно рвать, если разорвалась штанина — то её не нужно рвать, потому что другую штанину тебе никто не привезёт», — пишет Лежнев.