Лежнев обозвал орловцев «розовыми жопами» из-за комментариев в соцсетях

Советник орловского губернатора Сергей Лежнев назвал орловцев «розовыми жопами» из-за комментариев в соцсетях. Интернет-война началась из-за видео с порванными рюкзаками для мобилизованных жителей региона.
Лежнев заявил, что затронул «морально-идеологический вопрос по ситуации, которая взбудоражила интернет». Это видео, где показаны порванные рюкзаки. Причём предполагается, что это сделали сами военные. В этом уверен и глава региона Андрей Клычков.
На более громкие высказывания советник тоже не поскупился и заявил, что ему грустно, что «хохлы» распространяют видео в Сети. Интернет-баталии в итоге вышли на новый уровень.
«Я сегодня сражался с ними! Сражался! В „Твиттере“. Где-то порвался рюкзак — это не значит, что его нужно рвать, если разорвалась штанина — то её не нужно рвать, потому что другую штанину тебе никто не привезёт», — пишет Лежнев.
Досталось и самим орловцам, которые «так ловко комментируют». По словам советника, «пора перестать заниматься фигнёй» и помочь мобилизованным.
«Вы все, комментаторы с розовыми жопами, будете сидеть дома и писать, что вы против СВО! Вы всегда против всего! Не мешайте взрослым дядям помогать», — продолжил Сергей Лежнев.
Примечательно, что в региональных пабликах сидит порядка 200 тыс. человек. Завершил тираду советник тем, что назвал адрес пункта сбора помощи военнослужащим. Сам советник поедет в Угледар в длительную командировку. Он собирается доставить посылки на передовую.