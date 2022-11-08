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Лежнев: Под Волноваху отправили 80 орловских добровольцев

Вчера, 12:47
Фото: 1MI
Военнослужащие участвуют в ожесточённых боях. Вскоре им должны привезти гуманитарный груз, пишет «Орелtimes».

80 орловских добровольцев участвуют в боях под Волновахой, рассказал советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Бойцы входят в состав 10-го танкового полка.

Уже в ближайшее время военным на передовую отправят гуманитарный груз от региона. Речь идёт о лопатах, термопушках, бензопилах и т. д. По словам Лежнева, военным очень сложно, а там — «кромешный ад».

Губернатор Андрей Клычков также добавил, что посылку готовят в мэрии Орла. У желающих есть ещё немного времени внести свой вклад в посылку солдату, уточнил глава региона. Можно передать гуманитарный груз в специализированные пункты или перевести средства на счёт. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#Черноземье#Орёл#Мобилизованные#Волноваха#ЛДНР
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