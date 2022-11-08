Лежнев: Под Волноваху отправили 80 орловских добровольцев

Губернатор Андрей Клычков также добавил, что посылку готовят в мэрии Орла. У желающих есть ещё немного времени внести свой вклад в посылку солдату, уточнил глава региона. Можно передать гуманитарный груз в специализированные пункты или перевести средства на счёт.