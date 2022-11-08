Лежнев: Под Волноваху отправили 80 орловских добровольцев

80 орловских добровольцев участвуют в боях под Волновахой, рассказал советник орловского губернатора Сергей Лежнев. Бойцы входят в состав 10-го танкового полка.
Уже в ближайшее время военным на передовую отправят гуманитарный груз от региона. Речь идёт о лопатах, термопушках, бензопилах и т. д. По словам Лежнева, военным очень сложно, а там — «кромешный ад».
Губернатор Андрей Клычков также добавил, что посылку готовят в мэрии Орла. У желающих есть ещё немного времени внести свой вклад в посылку солдату, уточнил глава региона. Можно передать гуманитарный груз в специализированные пункты или перевести средства на счёт.