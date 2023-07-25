Проверяет ли налоговая служба белгородских блогеров?

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Бел.Ру сообщили, что в этом и прошлом году УФНС по Белгородской области региональных блогеров к себе не вызывало. Дополнительных мероприятий налогового контроля в их отношении также не проводилось.
В пресс-службе УФНС добавили, что их позиция по блогерам изложена в письме от 2021 года. Там утверждается, что доходы блогеров «признаются объектом обложения налогом на доходы физических лиц и облагаются по ставке 13 процентов».
Этой весной на блогеров внезапно для многих обратили внимание не только их подписчики, но и налоговая служба. Первой фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от налогов стала Валерия Чекалина, более известная как Лерчек. У неё дома провели обыски: правоохранителей также заинтересовало её производство косметики. Следующей стала Елена Блиновская, активно занимающаяся организацией марафонов для «исполнения желаний». При попытке уехать в Беларусь её задержали правоохранители.
После этого в регионах силовики с налоговой пришли к местным блогерам. Подобные случаи имели место в Башкирии, когда с визитом нагрянули к «Башкирской домохозяйке» Миляуше Шайхелислямове.
Белгородская область «взрастила» немало блогеров. Здесь родились, жили или начинали свой творческий путь Артём Харченко (Сut The Crap), Карина Стримерша, Евгений Поддубный, Андрей Федотов. Часть из них покинула регион, часть — продолжает здесь жить.