Проверяет ли налоговая служба белгородских блогеров?

Этой весной на блогеров внезапно для многих обратили внимание не только их подписчики, но и налоговая служба. Первой фигуранткой уголовного дела по факту уклонения от налогов стала Валерия Чекалина, более известная как Лерчек. У неё дома провели обыски: правоохранителей также заинтересовало её производство косметики. Следующей стала Елена Блиновская, активно занимающаяся организацией марафонов для «исполнения желаний». При попытке уехать в Беларусь её задержали правоохранители.