Назван топ резиденций Деда Мороза в России

Резиденция новогоднего волшебника есть даже в Сочи в развлекательном парке «Пик 701». Там можно найти сказочную деревню. Она также открыта круглый год. Ещё одна резиденция — в Санкт-Петербурге в Петергофе. Работает она исключительно в зимний сезон.