Назван топ резиденций Деда Мороза в России

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Назван топ резиденций Деда Мороза. Самая известная из них находится в Великом Устюге. Однако россияне могут поехать в гости к Деду Морозу и в другие регионы.
Вотчина Деда Мороза находится в деревне Лопатниково под Великим Устюгом. В самом городе располагается городская резиденция Деда Мороза. Этот дом новогоднего волшебника — наиболее известный и популярный.
Московская усадьба находится в столице в Кузьминках. Посетить изумрудную площадь и все пять теремов гости могут круглый год. Сибирские владения Деда Мороза расположились в посёлке Большеречье в Омской области. На территории находится музей-заповедник «Старина Сибирская». Двери резиденции открыты с с 15 декабря по 30 января.
Резиденция новогоднего волшебника есть даже в Сочи в развлекательном парке «Пик 701». Там можно найти сказочную деревню. Она также открыта круглый год. Ещё одна резиденция — в Санкт-Петербурге в Петергофе. Работает она исключительно в зимний сезон.
Добавим, что побывать в гостях у Деда Мороза можно в Архангельске, Смоленской области, на Алтае, в Татарстане, Удмуртии, Карелии, Хабаровском крае.