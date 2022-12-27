В Белгороде Деды Морозы спустились к детям с крыши больницы

Сегодня юным пациентам детской областной больницы Белгорода сегодня устроили праздник. Так начался фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Главный Дед Мороз прибыл в больницу со Снегурочкой на кабриолете. Остальные волшебники решили поприветствовать пациентов более эффектным способом — спустились к окнам палат с крыши здания.
Не все белгородцы смогут провести семейный праздник дома по состоянию своего здоровья. Своим шоу детям решили поднять настроение, несмотря на предстоящий Новый год в стенах медицинского учреждения.
Развлекательную программу для них организовали на все праздники. До 7 января в областной больнице для юных белгородцев проведут мастер-классы, театрализованные шоу и анимационные представления. Главным событием станет «Ёлка губернатора», на которой детей поздравят и вручат подарки.