В Белгороде Деды Морозы спустились к детям с крыши больницы

Сегодня юным пациентам детской областной больницы Белгорода сегодня устроили праздник. Так начался фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Главный Дед Мороз прибыл в больницу со Снегурочкой на кабриолете. Остальные волшебники решили поприветствовать пациентов более эффектным способом — спустились к окнам палат с крыши здания.



Не все белгородцы смогут провести семейный праздник дома по состоянию своего здоровья. Своим шоу детям решили поднять настроение, несмотря на предстоящий Новый год в стенах медицинского учреждения.