Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде Деды Морозы спустились к детям с крыши больницы

Сегодня, 16:32
Фото: правительство Белгородской области
Десант Дедов Морозов спустился к детям с крыши
Так начался фестиваль «Новогодние чудеса». Снимками поделились в правительстве Белгородской области.

Сегодня юным пациентам детской областной больницы Белгорода сегодня устроили праздник. Так начался фестиваль добрых дел «Новогодние чудеса». Главный Дед Мороз прибыл в больницу со Снегурочкой на кабриолете. Остальные волшебники решили поприветствовать пациентов более эффектным способом — спустились к окнам палат с крыши здания.

Не все белгородцы смогут провести семейный праздник дома по состоянию своего здоровья. Своим шоу детям решили поднять настроение, несмотря на предстоящий Новый год в стенах медицинского учреждения.

Развлекательную программу для них организовали на все праздники. До 7 января в областной больнице для юных белгородцев проведут мастер-классы, театрализованные шоу и анимационные представления. Главным событием станет «Ёлка губернатора», на которой детей поздравят и вручат подарки.

Фото: правительство Белгородской области
«Новогодние чудеса» в Белгороде увидят пациенты детской областной больницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Ёлка от губернатора: к 2025 году все белгородцы будут брать праздничное дерево в арендуВячеслав Гладков исполнит желания четверых юных белгородцев
#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Общество#Белгород#Белгородская область#Дети#Детская областная больница#Дед мороз#Новый год
Подпишитесь
В прокуратуре раскрыли суть претензий к экс-главе Вейделевского района Тарасенко
Сегодня, 15:42
Компания «Газпром трансгаз Москва» подвела итоги года
Сегодня, 13:49
Стройные и пушистые: топ самых красивых ёлок Белгородской области
Сегодня, 11:17
Подполковник ВДВ из Белгородской области погиб в ходе боёв на Украине
Сегодня, 09:30
Почём дедушка? Сколько зарабатывает Дед Мороз в Белгороде
Сегодня, 14:05
Гладков «помогал рекламировать» услуги по банкротству физлиц петербургской компании
Сегодня, 13:07