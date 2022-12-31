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Белгородцы написали 3,5 тысячи писем Деду Морозу

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
30 декабря в 20:00 пять отделений почты Деда Мороза в Белгороде завершили свою работу. Все авторы писем должны получить видеопоздравление с Новым годом.

Цифру о количестве написанных белгородскими детьми писем озвучил врио мэра Белгорода Валентин Демидов. 31 декабря каждому из них придёт видеопоздравление с Новым годом от Деда Мороза.

В областном центре работали пять отделений новогодней почты. Завершили работу они вечером 30 декабря.

Напомним, в детской областной больнице Деды Морозы спустились в палаты маленьких пациентов прямо с крыши. А к девочке, которая боялась, что Деда Мороза на пути к ней собьёт ПВО, тоже пришёл праздник со сладостями и подарками.

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#Евгений Грицков#Общество#Новый год#Белгород#Новости Белгорода#Валентин Демидов#Письма Деду Морозу#Почта Деда Мороза
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