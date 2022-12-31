Белгородцы написали 3,5 тысячи писем Деду Морозу

Цифру о количестве написанных белгородскими детьми писем озвучил врио мэра Белгорода Валентин Демидов. 31 декабря каждому из них придёт видеопоздравление с Новым годом от Деда Мороза.
В областном центре работали пять отделений новогодней почты. Завершили работу они вечером 30 декабря.
Напомним, в детской областной больнице Деды Морозы спустились в палаты маленьких пациентов прямо с крыши. А к девочке, которая боялась, что Деда Мороза на пути к ней собьёт ПВО, тоже пришёл праздник со сладостями и подарками.