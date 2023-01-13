Дед Мороз поздравит белгородца на старый Новый год по просьбе губернатора



Но губернатор всё равно решил помочь женщине и её ребёнку вернуть веру в чудо, ведь она должна быть у каждого. Вячеслав Гладков договорится с волшебником, чтобы тот на старый Новый год дополнительно поздравил заждавшегося белгородца. Но при одном условии — женщина должна сбросить свои данные губернатору для дальнейшей связи.