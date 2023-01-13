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Дед Мороз поздравит белгородца на старый Новый год по просьбе губернатора

Сегодня, 21:03
Фото: 1MI

Вячеслав Гладков договорится с Дедом Морозом о ещё одном подарке на старый Новый год

Вячеслав Гладков пообещал поговорить с волшебником и попросить об одолжении, чтобы вернуть ребёнку веру в чудо.

Один из детей, который отправил письмо на почту волшебника в здании белгородского правительства, так и не получил заветный презент. Из-за этого ребёнок, по словам его мамы, перестал верить в чудо. Губернатор объяснил, что белгородцы, вероятно, забыли указать адрес электронной почты, из-за чего и произошла такая ситуация.

Дед Мороз убедительно всех просил при заполнении письма указывать адрес электронной почты. Всем детям и послушным родителям, которые исполнили маленькую просьбу, 31 декабря пришло поздравление.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области


Но губернатор всё равно решил помочь женщине и её ребёнку вернуть веру в чудо, ведь она должна быть у каждого. Вячеслав Гладков договорится с волшебником, чтобы тот на старый Новый год дополнительно поздравил заждавшегося белгородца. Но при одном условии — женщина должна сбросить свои данные губернатору для дальнейшей связи.

Ребёнок не должен потерять самое главное — веру в чудо. Оно должно быть и у маленьких, и у взрослых.
Вячеслав Гладков
Белгородцы написали 3,5 тысячи писем Деду Морозу
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#Кристина Семенчук#Общество#Новости Белгорода#Губернатор#Белгород#Вячеслав Гладков#Новый год#Чудо#Дед мороз#Старый новый год#Белгородская область
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