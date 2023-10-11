Белгородская область обогнала соседей по агроэкспорту

Тем не менее эти регионы вошли в топ-10. Они набрали 366 баллов и 374 балла рейтинга соответственно. Тамбовская область также обгоняет указанные регионы. Липецкая область попала уже во вторую группу с объёмом экономики от 60 до 150 млрд рублей.