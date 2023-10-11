Белгородская область обогнала соседей по агроэкспорту

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Белгородская область вошла в десятку крупнейших регионов по агроэкспорту и заняла второе место по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По итогам прошлого года область вывезла продукцию АПК на 1,52 млрд долларов.
По этому показателю Белгородская область вошла в первую группу (более 150 млрд рублей) и заняла второе место рейтинга федерального центра «Агроэкспорт». Регион обгоняет соседнюю Курскую и Воронежскую области.
Тем не менее эти регионы вошли в топ-10. Они набрали 366 баллов и 374 балла рейтинга соответственно. Тамбовская область также обгоняет указанные регионы. Липецкая область попала уже во вторую группу с объёмом экономики от 60 до 150 млрд рублей.
Также сообщается, что в тройку лидеров по наиболее высокому объёму экономики АПК вошли Ростовская область и Приморский край — 7,34 млрд и 2,57 млрд долларов соответственно.