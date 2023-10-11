Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Сельское хозяйство

Белгородская область обогнала соседей по агроэкспорту

11 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Сельское хозяйство
В 2022 году регион экспортировал продукцию агропромышленного комплекса на 1,52 млрд долларов. Область вошла в десятку регионов РФ по уровню развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса по итогам прошлого года, сообщает РБК.

Белгородская область вошла в десятку крупнейших регионов по агроэкспорту и заняла второе место по экспорту продукции агропромышленного комплекса (АПК). По итогам прошлого года область вывезла продукцию АПК на 1,52 млрд долларов.

По этому показателю Белгородская область вошла в первую группу (более 150 млрд рублей) и заняла второе место рейтинга федерального центра «Агроэкспорт». Регион обгоняет соседнюю Курскую и Воронежскую области.

Тем не менее эти регионы вошли в топ-10. Они набрали 366 баллов и 374 балла рейтинга соответственно. Тамбовская область также обгоняет указанные регионы. Липецкая область попала уже во вторую группу с объёмом экономики от 60 до 150 млрд рублей.

Также сообщается, что в тройку лидеров по наиболее высокому объёму экономики АПК вошли Ростовская область и Приморский край — 7,34 млрд и 2,57 млрд долларов соответственно.

В Белгородской области снизились объёмы экспорта
Узнать подробнее
Читайте также:
Вместо нефти: Белгородская область заняла третье место по экспорту растительных маселОбъём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрдБелгородская область вошла в топ-3 лидеров по экспорту масложировой продукции
#Белгородская область#Экономика#АПК#Экспорт#Центральное черноземье#Белгород#Наталья Корявых#Агроэкспорт
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53