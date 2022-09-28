Белгородская область вошла в топ-3 лидеров по экспорту масложировой продукции

Для продвижения продукции аграрного комплекса за рубежом в нашей стране имеется целый ряд инструментов. В частности, уже во многих государствах трудятся российские атташе по сельскому хозяйству, которые помогают отечественным аграриям выходить на новые рынки сбыта. Кроме того, для производителей подбирают информацию о ситуации на целевых рынках, об основных конкурентах, о предпочтениях потребителей, каналах реализации и многом другом. Все нужные данные представлены в экспортных гидах — подробных справочниках, которые федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России уже в течение трёх лет составляет по ключевым странам и конкретным продуктам.