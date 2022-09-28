Белгородская область вошла в топ-3 лидеров по экспорту масложировой продукции

Показатель заметно опережает прошлогодний: 399,2 миллиона долларов. Такие данные обнародовал федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России.
За январь — июнь 2022 года только экспорт подсолнечного масла достиг 411,6 миллиона долларов, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Масложировую продукцию региона импортируют более 40 стран.
В целом агроэкспорт из Белгородской области за этот период превысил 800 миллионов долларов. Область также на шестом месте по поставкам мясной продукции: в первом полугодии сумма экспорта достигла 33,9 миллиона долларов.
В последние несколько лет именно масложировая продукция стала драйвером роста аграрного экспорта из Белгородской области: за 2020–2021 годы её доля в общей структуре поставок удвоилась. Такую динамику связывают с ростом производства масличных и расширением мощностей переработки.
В этом году в РФ ожидают очередного рекордного урожая масличных. Согласно прогнозам Масложирового союза, валовой сбор достигнет более 17 миллионов тонн: это примерно на 9% превышает рекордные показатели 2021 года.
Для продвижения продукции аграрного комплекса за рубежом в нашей стране имеется целый ряд инструментов. В частности, уже во многих государствах трудятся российские атташе по сельскому хозяйству, которые помогают отечественным аграриям выходить на новые рынки сбыта. Кроме того, для производителей подбирают информацию о ситуации на целевых рынках, об основных конкурентах, о предпочтениях потребителей, каналах реализации и многом другом. Все нужные данные представлены в экспортных гидах — подробных справочниках, которые федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России уже в течение трёх лет составляет по ключевым странам и конкретным продуктам.
В этом году ситуация на международных рынках кардинально поменялась, поэтому российским экспортёрам приходится радикально перестраивать всю работу от диверсификации географии контактов до перестройки логистических цепочек. Потому, помимо разработки новых гидов, ожидается обновление уже выпущенных справочников, дабы можно было учесть новые реалии внешней торговли.