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Объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд

Вчера, 09:20
Фото: 1MI
Основными экспортными товарами стала продукция масложировой отрасли, мясная и молочная продукция.

В правительстве Белгородской области рассказали «Бел.Ру» об объёмах экспорта продукции в 2022 году. Так, по состоянию на 17 октября объём экспорта продукции АПК составил $1 млрд (это 124,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года). Основными экспортными товарами стали: продукция масложировой отрасли ($858,6 млн), мясная и молочная продукция ($56,3 млн), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности ($63,8 млн).

Продукцию на экспорт поставляют более 30 белгородских предприятий. Из них ведущие экспортёры продукции АПК — ГК «Эфко», ГК «Приосколье», ООО «Белгранкорм», ГК «Агро-Белогорье», ГК «Мираторг Белгород», кондитерские фабрики «Славянка» и «Белогорье», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ГК «Русагро», а также ООО «Хохланд Русланд». Совокупная доля этих компаний в общем объёме экспорта составляет более 80%.

Отметим, что в прошлом году общий объём экспорта разных видов продукции составил $5 млрд, а объём импорта —  $1 млрд.

Ключевыми рынками сбыта продукции белгородских производителей являются: Китай ($ 193,1 млн), Узбекистан ($107,7 млн), Турция ($107 млн), Беларусь ($94,9 млн), Вьетнам ($79,5 млн), Казахстан ($72,1 млн).

В правительстве подчеркнули, что в целом объём экспорта остаётся на уровне прошлого года.  Связи экспортёров с покупателями на рынках данных стран остаются стабильными. Экспортные связи между странами-партнёрами поддерживаются на прежнем уровне.

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#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Экспорт#Импорт#Сельское хозяйство#АПК
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