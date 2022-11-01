Объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд

В правительстве Белгородской области рассказали «Бел.Ру» об объёмах экспорта продукции в 2022 году. Так, по состоянию на 17 октября объём экспорта продукции АПК составил $1 млрд (это 124,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года). Основными экспортными товарами стали: продукция масложировой отрасли ($858,6 млн), мясная и молочная продукция ($56,3 млн), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности ($63,8 млн).
Продукцию на экспорт поставляют более 30 белгородских предприятий. Из них ведущие экспортёры продукции АПК — ГК «Эфко», ГК «Приосколье», ООО «Белгранкорм», ГК «Агро-Белогорье», ГК «Мираторг Белгород», кондитерские фабрики «Славянка» и «Белогорье», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ГК «Русагро», а также ООО «Хохланд Русланд». Совокупная доля этих компаний в общем объёме экспорта составляет более 80%.
Отметим, что в прошлом году общий объём экспорта разных видов продукции составил $5 млрд, а объём импорта — $1 млрд.
Ключевыми рынками сбыта продукции белгородских производителей являются: Китай ($ 193,1 млн), Узбекистан ($107,7 млн), Турция ($107 млн), Беларусь ($94,9 млн), Вьетнам ($79,5 млн), Казахстан ($72,1 млн).
В правительстве подчеркнули, что в целом объём экспорта остаётся на уровне прошлого года. Связи экспортёров с покупателями на рынках данных стран остаются стабильными. Экспортные связи между странами-партнёрами поддерживаются на прежнем уровне.