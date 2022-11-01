Объём экспорта продукции АПК из Белгородской области в 2022 году достиг $1 млрд

В правительстве Белгородской области рассказали «Бел.Ру» об объёмах экспорта продукции в 2022 году. Так, по состоянию на 17 октября объём экспорта продукции АПК составил $1 млрд (это 124,7% по отношению к аналогичному периоду 2021 года). Основными экспортными товарами стали: продукция масложировой отрасли ($858,6 млн), мясная и молочная продукция ($56,3 млн), продукция пищевой и перерабатывающей промышленности ($63,8 млн).