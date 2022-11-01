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Вместо нефти: Белгородская область заняла третье место по экспорту растительных масел

Сегодня, 07:56
Фото: 1MI
Регион стал третьим в стране по указанному показателю. Его обогнали только Ростовская и Калининградская области, сообщает Минсельхоз РФ.

Белгородская область вошла в число лидеров по экспорту растительных масел. Регион обгоняют только Ростовская и Калининградская области.

Как отметили в ведомстве, в 2022 году указанный вид продукции традиционно стал одним из главных драйверов развития аграрного экспорта. Поставки за девять месяцев увеличились на 22 %.

Подсолнечное масло составило 68 % от общего объёма продукции. Рапсовое и соевое масла – 19 % и 13 % соответственно. Россия увеличила экспорт рапсового масла в Китай практически вдвое. Первое место среди импортёров занимает Турция. Прирост составил 42 %.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года Белгородская область экспортировала на внешние рынки масел и жиров на сумму 639,1 млн долларов. В июле глава Минсельхоза отчитался о высокой обеспеченности продовольственного рынка России.

 

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Растительные масла#Экспорт#Лидеры#Регионы
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