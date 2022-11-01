Вместо нефти: Белгородская область заняла третье место по экспорту растительных масел

Белгородская область вошла в число лидеров по экспорту растительных масел. Регион обгоняют только Ростовская и Калининградская области.
Как отметили в ведомстве, в 2022 году указанный вид продукции традиционно стал одним из главных драйверов развития аграрного экспорта. Поставки за девять месяцев увеличились на 22 %.
Подсолнечное масло составило 68 % от общего объёма продукции. Рапсовое и соевое масла – 19 % и 13 % соответственно. Россия увеличила экспорт рапсового масла в Китай практически вдвое. Первое место среди импортёров занимает Турция. Прирост составил 42 %.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии текущего года Белгородская область экспортировала на внешние рынки масел и жиров на сумму 639,1 млн долларов. В июле глава Минсельхоза отчитался о высокой обеспеченности продовольственного рынка России.