Автобус, школа и склады: где белгородцам могут запретить курить вейпы?

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Публичное обсуждение проекта планируется провести до 7 ноября. Запрет на курение вейпов на складах, базах, сенокосных угодьях, автобусах, больницах, школах, детских садах и объектах торговли могут внести в 11-й пункт Правил противопожарного режима.
Напомним, что в апреле 2023 года Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним.
В Белгородской же области, пока врач рассказывает о вреде вейпов, а большинство жителей региона выступают за закрытие «вейпшопов», электронные сигареты обычным предпочитает каждый пятый житель региона.