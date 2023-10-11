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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:46

Вейпы

Автобус, школа и склады: где белгородцам могут запретить курить вейпы?

11 октября 2023, 10:46
Фото: Bel.ru
Вейпы

МЧС может запретить курить вейпы в некоторых местах

Курить вейпы могут запретить в нескольких местах. Это прописали в новой редакции Правил противопожарного режима, сообщают «Новые известия». Однако документу ещё предстоит публичное обсуждение.

Публичное обсуждение проекта планируется провести до 7 ноября. Запрет на курение вейпов на складах, базах, сенокосных угодьях, автобусах, больницах, школах, детских садах и объектах торговли могут внести в 11-й пункт Правил противопожарного режима.

Напомним, что в апреле 2023 года Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов и жидкостей к ним несовершеннолетним.

В Белгородской же области, пока врач рассказывает о вреде вейпов, а большинство жителей региона выступают за закрытие «вейпшопов», электронные сигареты обычным предпочитает каждый пятый житель региона.

Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам
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#Белгородская область#Запрет#Белгород#Электронная сигарета#Александра Склярова#Вейп
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