Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам

Также указано, что среди опрошенных 22% используют только электронные испарители. Ещё 16% респондентов курят как вейпы, так и обычные сигареты. «Электронки» оказались более популярными среди женщин и молодых людей в возрасте до 34 лет. Люди старше 45 лет предпочитают сигареты.