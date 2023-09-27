Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:50

Published Сегодня, 09:50

Modified Сегодня, 09:52

Updated Сегодня, 09:52

Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам

Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам

27 сентября 2023, 09:50
Фото: 1MI
Электронные испарители оказались более популярными у женщин. При этом «электронки» предпочитают молодые люди в возрасте до 34 лет. Опрос вёлся среди работающих белгородцев. Результаты опубликовал сервис SuperJob.

Каждый пятый никотинозависимый белгородец предпочитает сигаретам электронные испарители. Это стало известно из результатов опроса, проведённого среди экономически активных жителей региона и представителей различных компаний.

Как сообщает источник, работодатели стали чаще выделять специальные места для курения. Причём это касается как сигарет, так и вейпов. При этом есть компании, где курение сигарет и «электронок» запрещено — 11% и 17% соответственно.

Также указано, что среди опрошенных 22% используют только электронные испарители. Ещё 16% респондентов курят как вейпы, так и обычные сигареты. «Электронки» оказались более популярными среди женщин и молодых людей в возрасте до 34 лет. Люди старше 45 лет предпочитают сигареты.

Ранее сообщалось, что в России хотят запретить вейпы. Врач рассказала, что в состав жидкости для электронных сигарет входят вещества, которые могут нанести вред организму. Медики считают, что вейпы так же опасны, как и сигареты.

В апреле Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Запрет коснулся и «электронок» без содержания никотина, и расходников к ним.

Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы
Узнать подробнее
Читайте также:
Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетнимНеосторожное курение убило за день двоих мужчин в Белгородской областиНеосторожное курение и готовка стали причиной гибели нескольких белгородцев
#Белгородская область#Курение#Запрет#Белгород#Наталья Корявых#Вейпы
Подпишитесь
Стало известно состояние раненной при обстреле белгородки
Сегодня, 06:23
Пострадавшая и разрушения: последствия новых обстрелов Белгородской области
Сегодня, 08:08
Гладков два года как губернатор: что изменилось в Белгородской области
Сегодня, 08:32
Циничный подход: более 60% белгородцев работают только ради денег
Сегодня, 09:20
Белгородцы из приграничного села обратились к президенту из-за проблем со школой
Сегодня, 07:25
Рояль останется в центре Белгорода до начала октября
Сегодня, 07:18