Каждый пятый белгородец-курильщик предпочитает вейпы сигаретам

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
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Updated Сегодня, 09:52
Каждый пятый никотинозависимый белгородец предпочитает сигаретам электронные испарители. Это стало известно из результатов опроса, проведённого среди экономически активных жителей региона и представителей различных компаний.
Как сообщает источник, работодатели стали чаще выделять специальные места для курения. Причём это касается как сигарет, так и вейпов. При этом есть компании, где курение сигарет и «электронок» запрещено — 11% и 17% соответственно.
Также указано, что среди опрошенных 22% используют только электронные испарители. Ещё 16% респондентов курят как вейпы, так и обычные сигареты. «Электронки» оказались более популярными среди женщин и молодых людей в возрасте до 34 лет. Люди старше 45 лет предпочитают сигареты.
Ранее сообщалось, что в России хотят запретить вейпы. Врач рассказала, что в состав жидкости для электронных сигарет входят вещества, которые могут нанести вред организму. Медики считают, что вейпы так же опасны, как и сигареты.
В апреле Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Запрет коснулся и «электронок» без содержания никотина, и расходников к ним.