Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Вейп (от английского vaping — парение) — электронное устройство, позволяющее дышать паром, содержащим в себе никотин, ароматизаторы и разные примеси. Иными словами, это электронная сигарета, но вместо сжигания табака и примесей она «выпаривает» по примеру ингалятора никотиновую жидкость, или, как её называют на сленге, «жижку».
Вейпы бывают разных видов: самыми популярными сейчас считаются вейпы-подсистемы, «поды» или «подики». Они маленькие, генерируют относительно немного пара, быстро «накуривают», на них не реагируют детекторы дыма, а вкусов для них — великое множество. Есть даже с минтолом — с «холодком», который щекочет горло.
Но не всё так радужно, считают депутаты и врачи.
Как рассказала Ольга Тимофеева, в России увеличилось количество магазинов электронных сигарет и вейпов. За год показатель вырос на 32% и достиг 16,9 тысячи точек продаж. Что касается Белгорода, то их насчитывают порядка 90 штук — и это только официально отмеченных на карте. Вероятно, с учётом «подполья» число может только вырасти.
Особенно депутатов беспокоит вейпинг среди подростков. Из-за распространённого в их среде заблуждения электронные сигареты якобы не так опасны, как сигареты, и достать их пока что легче.
Тимофеева заявила, что у депутатов принципиальная позиция: нужно не просто урегулировать реализацию вейпов, но и полностью их запретить. Поддержал коллегу и председатель ГосДумы Вячеслав Володин: он сообщил, что Дума в срочном порядке готовит закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних. Принять его могут уже 11 апреля.
Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но и всей линейки аналогичных устройств. Запрет рекламы, размещения на полках магазинов.
Вячеслав Володин
Бел.Ру пообщалось с Инной Ремешило, врачом-методистом Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. По её словам, переходящие на электронные сигареты курильщики считают, что вейпы — менее вредные. В целом, все вейперы делятся на три категории:
Но можно ли бросить курить с помощью вейпа? Скорее нет, чем да.
Вейп генерирует пар. Пар этот вдыхается, и в него может добавляться никотин. За счёт него и формируется зависимость. Говорить о том, что человек с помощью вейпа может избавиться от зависимости, — это не так.
Инна Ремешило
Как рассказала врач, в электронной сигарете вредных примесей действительно меньше, чем в сигарете обычной: вместо обычного дыма со смолой вейпер вдыхает ароматные водяные пары.
Но важно отметить, что в состав жидкости для электронных сигарет входят вещества, которые также могут нанести вред организму: пропиленгликоль, глицерин, ароматизаторы и никотин.
Человек закурил сигарету: через некоторое время у него раздражаются дыхательные пути и он отхаркивается, происходит удаление мокроты с частью вредных веществ. Когда же человек курит вейпы, образующаяся в горле масса — влажно-липкая, она обволакивает слизистую. А содержащиеся в ней глицерин и пропиленгликоль влияют на лёгкие, попадают в альвеолы и вредят сурфактанту — компоненту, обеспечивающему эластичность клеточной ткани.
Инна Ремешило
Из-за пагубного влияния веществ на сурфактант в лёгких нарушается процесс газообмена. Как следствие — у человека возникает недостаток кислорода. Это плохо сказывается на работе мозга, памяти, нервов.
Получается, лёгочная ткань спадается, а соседняя ткань растягивается. Это может вызвать серьёзное заболевание — оно чревато тяжёлыми последствиями. Также пропиленгликоль вызывает раздражение глаз, из-за него может пойти кровь из носа, он является стимулирующим фактором для формирования рака гортани.
Инна Ремешило
Что касается ароматизаторов, то они могут вызывать аллергическую реакцию. Так как за качеством производимой для вейпов жидкости никто не следит, предсказать, как тот или иной ароматизатор повлияет на отдельного человека — невозможно.
А если испаритель в вейпе нагреется выше 500 градусов, то глицерин трансформируется в опасный канцероген — акролеин.
Тяжко вейперам и контролировать количество «тяжек»: если курильщик выкуривает несколько сигарет и останавливается, то «электронку» можно «распаривать» неограниченное количество времени — пока заряд не кончится. Это может привести к передозировке никотином. А вред никотина всем давно известен: рак, бесплодие, другие неприятные заболевания.
Таким образом, резюмирует врач, электронная сигарета ничем не безопаснее обычной. Тем не менее, курить вейпы бросить можно, и, вероятно, даже нужно.
Не всё потеряно. Если человеку всё-таки удастся бросить, то даже спустя небольшой промежуток времени это даст свои плоды.
Инна Ремешило
Пока же электронные сигареты продолжают пользоваться популярностью: как среди людей взрослых, мужчин и женщин, так и среди подростков. Последним, правда, приходится искать для «парения» уединённые места. И, к сожалению, иногда они их находят прямо в центре города.