Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы

Как рассказала Ольга Тимофеева, в России увеличилось количество магазинов электронных сигарет и вейпов. За год показатель вырос на 32% и достиг 16,9 тысячи точек продаж. Что касается Белгорода, то их насчитывают порядка 90 штук — и это только официально отмеченных на карте. Вероятно, с учётом «подполья» число может только вырасти.