Время «выпустить пар»: сколько белгородцев выступают за запрет «вейпшопов»

Что же с «вейпшопами» в Белгородской области? Только в Белгороде мы насчитали 85 точек, в которых можно купить такие электронные устройства. Журналистка Бел.Ру посетила несколько из них и лично убедилась, что ни на входе, ни при просьбе продать как сами устройства, так и комплектующие к ним, паспорт там не просят. Но, как говорится, не пойман — не вор. Пока что у нас не действуют никакие региональные запреты.