Время «выпустить пар»: сколько белгородцев выступают за запрет «вейпшопов»

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Из 380 проверенных пермскими правоохранителями точек на 114 выявили нарушения. И никакие штрафы (а заплатить за это магазин может до 600 тысяч рублей) не останавливают магазины при продаже «вейпов» детям. В связи с этим местные власти хотят полностью убрать киоски с вейпами — сообщает «ФедералПресс».
Что же с «вейпшопами» в Белгородской области? Только в Белгороде мы насчитали 85 точек, в которых можно купить такие электронные устройства. Журналистка Бел.Ру посетила несколько из них и лично убедилась, что ни на входе, ни при просьбе продать как сами устройства, так и комплектующие к ним, паспорт там не просят. Но, как говорится, не пойман — не вор. Пока что у нас не действуют никакие региональные запреты.
Напомним, в апреле этого года Госдума приняла закон о запрете продажи всех видов вейпов и «жижек» к ним несовершеннолетним. Причём касается это не только розничной, но и дистанционной торговли и продажи через автоматы.
Почему всё так серьёзно, мы уже спрашивали у одного из белгородских врачей. И дело здесь не только в никотине. Жидкость для «парения» ничем не лучше обычной сигареты — сложный химический состав негативно влияет не только на лёгкие, но и на сердце, мозг и нервную систему. И в отличие от обычной табачной продукции здесь курильщик не контролирует количество потребляемого вещества, он ограничен лишь зарядом аккумулятора устройства.
Что касается потенциальной аудитории, то по результатам недавнего исследования от SuperJob у женщин «вейпы» наиболее популярны, а россияне до 34 лет чаще предпочитают обычным сигаретам электронные. В этом же исследовании говорится о корпоративных запретах на курение — 22% работодателей против «парения», при этом всё чаще для обычных и электронных курильщиков выделяют отдельные места, где они на перерыве могут «выпустить пар».
Несмотря на большое количество противников «вейпшопов» и на то, что тема в общем-то не новая, на законодательном уровне пока не спешат закрывать эти магазины, да и как-либо серьёзно регулировать оборот «электронок» тоже. Акцизы на сами устройства отменили, а запрет на продажу детям никто особо не соблюдает.
Бел.Ру решили спросить у жителей Белгородской области, как они относятся к возможности полного запрета «вейпшопов» на территории региона. Опрос показал, что подавляющее большинство (67%) выступают за то, чтобы запретить такие магазины на законодательном уровне. Ещё 21% более лояльны — закрывать магазины не нужно, но регулировать работу законами необходимо. Категорически против запретов под аргументом подпольной продажи 7%, и меньше всего белгородцев держат нейтральную позицию — 5%.
Планируют ли белгородские власти закрывать или как-то ужесточать правила для «вейпшопов» — неизвестно, в этом направлении пока тишина. Видимо, ситуация ещё не такая критическая.