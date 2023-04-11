Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

Предполагается запрет розничной торговли устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы. Помимо этого, речь идёт о запрете выпуска и обращения никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками. Это необходимо для того, чтобы снизить привлекательность такого товара для подростков, уточнили в Госдуме.