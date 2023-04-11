Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Изображение материала

Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним

11 апреля 2023, 14:02
Фото: 1MI
Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете продажи несовершеннолетним всех видов вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.
Сюжет
Госдума

Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ приняли во втором и третьем чтениях.

Предполагается запрет розничной торговли устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы. Помимо этого, речь идёт о запрете выпуска и обращения никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками. Это необходимо для того, чтобы снизить привлекательность такого товара для подростков, уточнили в Госдуме.

Говорится также о запрете открытой выкладки и демонстрации в магазинах и об ограничении рекламы с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств для потребления никотиносодержащей продукции.

Ранее врач-методист Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило объяснила, почему вейпы попали под запрет.

Запретный под: врач из Белгорода рассказала, из-за чего хотят запретить вейпы
Узнать подробнее
Читайте также:
В России вейпы и кальяны приравняли к обычным сигаретамТребования к жидкости для вейпов вступят в силу в РоссииДепутаты Белгородской областной Думы поддержали инициативу о запрете электронных сигарет и вейпов
#Анастасия Афанасенко#Вейпы#Запрет#Подростки#Несовершеннолетние#Госдума#Общество
Подпишитесь
Электронные повестки: что они значат для белгородцев и связано ли это с мобилизацией
Сегодня, 09:11
От нового жилья взамен разрушенного обстрелами отказались 40 белгородцев
Сегодня, 08:37
В мэрии Белгорода рассказали о суде с «Экотрансом» за проекты рекультивации свалки
Сегодня, 13:48
Понравилась бы реконструкция Щорса в Белгороде самому Щорсу? Отвечает нейросеть
Сегодня, 12:28
Что думают белгородцы об электронных повестках
Сегодня, 12:26
Фейк: у белгородцев из Журавлёвки отнимают новые квартиры
Сегодня, 12:10