Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Документ приняли во втором и третьем чтениях.
Предполагается запрет розничной торговли устройствами для потребления никотиносодержащей продукции и их составными частями на ярмарках и выставках, дистанционно и через автоматы. Помимо этого, речь идёт о запрете выпуска и обращения никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками. Это необходимо для того, чтобы снизить привлекательность такого товара для подростков, уточнили в Госдуме.
Говорится также о запрете открытой выкладки и демонстрации в магазинах и об ограничении рекламы с изображениями, описаниями или эпизодическими упоминаниями устройств для потребления никотиносодержащей продукции.
Ранее врач-методист Белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Инна Ремешило объяснила, почему вейпы попали под запрет.