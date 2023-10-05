Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Сентябрь ассоциируется у многих с жёлтыми листьями, бабьим летом, дождями. В 2023 году у белгородцев к ряду ассоциаций добавился налёт на машинах.
12 сентября жительница Левобережного микрорайона Белгорода заметила, что её автомобиль за ночь покрыло чем-то белым. Женщина предположила, что это может быть цементная пыль, которая со временем засохла коркой из-за утренней росы.
В комментариях к новости белгородцы подметили, что проблема эта не нова, а длится «это безобразие» уже «второй год».
Первым подозреваемым на очереди оказался цемзавод. Понять белгородцев можно: выпускаемый им по вечерам из десятиметровой трубы пар был настолько объёмен, что напоминал дым от пожара.
Со временем деятельность предприятия «Белгородский цемент» на улице Сумской стала всё больше обрастать слухами. Жители ближайших домов стали распространять информацию о том, что завод по ночам выключает фильтры и именно по этой причине утром на машинах можно увидеть тот самый налёт. Пар в народном сознании быстро превратился в дым, а ветки обсуждений в социальных сетях стали разрываться от возмущений.
Цемзаводу срочно пришлось объясняться.
Гендиректор «Белгородского цемента» Эдуард Андросов честно признался, что в выбросах с предприятия пыль есть.
Я не говорю, что пыли нет. Пыль всегда есть. Но только согласно нормативным документам. То есть, превышений нет.
Эдуард Андросов
На пресс-подходе с журналистами Андросов воспользовался аргументом вейперов и сообщил, что тот факел, который белгородцы видят по вечерам — не дым, а пар. Такой объёмный он якобы из-за осеннего перепада температур: днём плюс 25 градусов, ночью — ниже семи.
Вы всё поймёте, когда увидите разницу температур разряжающего воздуха, с семи градусов до тридцати. Это объясняется физикой! Называется «разряжение».
Эдуард Андросов
В тот же день гендиректор цемзавода пообещал в ответ на официальный запрос предоставить журналистам данные о количестве пыли в выбросах предприятия.
Сказано — сделано. На следующий же день после встречи редакция Бел.Ру направила запрос в холдинг «Цемрос», в состав которого входит «Белгородский цемент». Ответ мы получили 25 сентября — через четыре дня.
Бел.Ру было интересно, какой норматив по выбросу для загрязняющих веществ установлен Росприроднадзором и какова фактическая концентрация примесей в паре из трубы цемзавода. Что касается первого, то, по данным предприятия, нормой после очистки считается содержание:
Ранее Андросов обмолвился, что цемзавод на предмет веществ в выбросах проверяли эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ). И вот какие результаты получились у них:
Редакции стало непонятно, почему показатели приведены не конкретные, а лишь меньше определённого предела. Например, норма содержания оксида углерода (который, на минуточку, угарный газ) — 9,8 мг на метр кубический. ЦЛАТИ у цемзавода насчитало «меньше 30 мг». Иными словами, это может быть как 2 мг, так и 29 мг. Так сколько?
В ответе на запрос была приписка, что за разъяснениями и протоколами испытаний можно обратиться непосредственно к ЦЛАТИ. Что мы и сделали.
По телефону в приёмной центра нам рассказали, что по данному вопросу необходимо общаться непосредственно с руководством, и попросили перезвонить на следующий день. Мы перезвонили. На том конце провода нам сообщили следующее:
Информация, которую мы выполняем в рамках госзаданий, либо для администрации, — конфиденциальная. Мы проводим замеры. О результатах вы можете спросить у наших заказчиков. Например, у Росприроднадзора. А вот что дальше с этими исследованиями, как они влияют, какой они фактор антропогенный несут — это вопрос не к нами.
Журналист всё же рискнул уточнить, с чем связан разрыв между нормативными значениями и результатами экспертизы. Ответ оказался аналогичным:
Я вам ещё раз говорю: я никакие комментарии по нашим исследованиям давать не уполномочена.
Таким образом, реальные показатели остаются в секрете. Цемзавод «футболит» за пояснением в ЦЛАТИ, ЦЛАТИ — в Росприроднадзор и органы власти. Мэрия заявляет, что цемзавод подлежит государственному федеральному экологическому надзору и предприятие подотчётно межрегиональному управлению Росприроднадзора. Кому стучаться в этот раз — загадка. А ходить из одного кабинета в другой, судя по всему, можно до бесконечности.
Обычно терпеливая в таких вопросах мэрия Белгорода в этот раз действовала «решительно». Но с небольшими поправками: горадминистрация направила письмо в Роспотребнадзор примерно через две недели после первой жалобы. Условия чиновников были просты: проверить работу ЗАО «Белгородский цемент» и доложить о её результатах.
И заявили о принятых мерах не во всеуслышание, а кулуарно — в комментариях «ВКонтакте». Так, первой о грядущей проверке узнала белгородка, оставившая очередное сообщение с претензией в соцсетях. Кроме того, в мэрии предложили направлять обращения о проверках и самостоятельно:
Для инициирования проверки Вы самостоятельно можете направить письменное обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру города Белгорода. В свою очередь администрация города систематически направляет обращения в уполномоченный орган о проведении проверки ЗАО «Белгородский цемент» в связи с обращениями граждан.
В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в городе находится в пределах нормы, а подобного рода исследования уже проводились ранее. Сам Цемзавод в период с 2022 года по август 2023 года управление не проверяло — так Бел.Ру сообщили в ответе на официальный запрос. Но, по словам Андросова, были «профилактические визиты».
После обращения мэрии в ведомстве пообещали проконтролировать качество атмосферного воздуха в районе цемзавода. И, в случае чего, принять меры.
Справедливости ради, подозревали в загрязнении Белгорода не только цемзавод. На возможную причастность к запылению города других компаний в том районе намекал и Андросов. По его словам, загрязнить воздух может любое предприятие в округе, занимающееся производством асфальта, кирпича и других стройматериалов. Нельзя забывать и про стройки, коих на Сумской и рядом великое множество.
Так, ещё один возможный виновник — бетонный завод на улице Механизаторов. Ранее журналисты Бел.Ру уже обращали на него внимание: поднимающуюся над участком пыль можно в ясный день увидеть из окна многоэтажек на Харгоре.
Найти предприятие по картам не так-то просто: где-то по этому адресу числится недействующее с 2021 года «КБК ПромГрупп», где-то и вовсе ничего нет. Но, вероятно, там расположено Дорожно-строительное управление № 6 (ПК ДСУ-6).
Непосредственно рядом с управлением очень много пыли: пройдясь по ней, потом оставляешь белые следы на асфальте. Но данных о том, пыль ли это с завода, на сегодня нет.
Подписчики Бел.Ру сообщали и о других предприятиях Белгорода, дым или пар от работы которых виден на всю округу. Например, белгородка написала в редакцию с просьбой обратить внимание на деятельность АО «Стройматериалы» по адресу улица Студенческая, 1.
Пригласите, пожалуйста, туда экспертов! Дымит не меньше [Цемзавода], особенно с наступлением темноты! Нам они не отвечают: единственная, с кем меня соединили — кадровик, которая, ясень пень, не в курсе. Руководства нет, мобильных номеров она не знает, и так далее. Я почти руки опустила, но спасибо цемзаводу.
подписчица Telegram-канала Бел.Ру
Просили подписчики обратить внимание и на предприятие по изготовлению посуды «Гардарика». По словам ещё одной обратившейся в редакцию белгородки рядом с заводом даже гибнут растения.
Мы рядом работаем и задыхаемся. И машины в налёте, и видно, как из труб идёт сизый вонючий выхлоп. Ели рядом уже погибли. Пытались жаловаться, а в ответ тишина…
Светлана
С помощью сайта breezometer.com мы изучили качество воздуха в районе цемзавода и улицы Сумской. Полностью принимать на веру показания страницы в интернете нельзя, но результаты оказались интересными.
Возле самого цемзавода воздух, согласно данным сайта, оказался хорошим. Причём в любое время суток: как днём, так и ночью.
Характерно, но ближе к вечеру качество воздуха в том районе падает. Происходит это преимущественно рядом с улицей Студенческой: оранжевые пятна видно на карте.
Самым же грязным воздух оказался в Старом Осколе. Днём в городе ещё нормально, а вот к ночи начинаются выбросы, которые длятся до самого утра. К запылению Белгорода, тем не менее, это вряд ли относится.
3 октября в редакцию Бел.Ру обратился читатель Станислав. Мужчина сообщил, что обнаружил утром на своей машине белый налёт:
Хочу поделиться информацией о паре из трубы цемзавода, который осел на машине плотным и толстым слоем с хлопьями после дождя.
Станислав
Месяц прошёл с первой жалобы, а внятных объяснений случившегося нет. Руководство цемзавода свою причастность к запылению отрицает, подтверждая доводы результатами проверок. Проанализировать которые всё равно пока не удаётся. Закономерный вопрос — в чём их смысл? Наверное, «чтобы были» и чтобы отчитаться о проведённой работе.
Скоро в ситуации обещал разобраться и Роспотребнадзор: управление должно окончательно разъяснить белгородцам, виновато ли предприятие в выпадении осадка или нет. Но поверят ли информации ведомства люди? Учитывая, что жалобы на пыль не прекращаются уже в течение нескольких недель.
И пока всю мощь народного гнева познаёт на себе счастливый обладатель десятиметровой трубы «Белгородский цемент», остальные предприятия Белгорода с трубами поменьше закономерно отмалчиваются. Понять их можно — оказаться в центре внимания с последующими проверками не хочет никто.
Только белгородцам от этого легче не становится? Казалось бы, всё просто: есть установленные требования по выбросам в атмосферу, есть замеры показателей, есть контролирующие органы и городские власти, отслеживающие жалобы людей. Если система работает, выяснить, чья пыль летит на машины и в квартиры горожан — вопрос пары дней. Но если система работает на отписки, а людей можно успокаивать словами: «Радуйтесь, что не в Челябинске живёте».
А может, это и вовсе не антропогенное явление, а что-то природное? В конце концов, выдвигались версии, что ответственным за загрязнение города могут быть камчатский вулкан, пожары в зоне СВО и пыльца растений. Но вулкан на Камчатке извергается не каждый день, а вот пылью белгородцы дышат однозначно чаще.
Скоро зима. Пыль смешается со снегом, у всех появятся другие заботы, а про следы на машинах все закономерно забудут.
До поры до времени. А там — дёрни за мочало, и заводи сказку с начала.