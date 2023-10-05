Цемзавод или «диверсант»: кто отвечает за пыль на машинах и в квартирах белгородцев?

В Роспотребнадзоре в свою очередь сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в городе находится в пределах нормы, а подобного рода исследования уже проводились ранее. Сам Цемзавод в период с 2022 года по август 2023 года управление не проверяло — так Бел.Ру сообщили в ответе на официальный запрос. Но, по словам Андросова, были «профилактические визиты».