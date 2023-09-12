Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Жительница Левобережного микрорайона в Белгороде заметила, что её машину покрыло, как она утверждает, цементной пылью. Пыль со временем засохла коркой из-за утренней росы.
В комментариях белгородцы напоминают, что проблема эта не новая. По словам одной из жительниц, «такое безобразие» происходит «второй год». Другие горожане утверждают, что проблема существует ещё дольше.
Белый налёт пугает жителей Белгорода не впервые. В апреле 2023 года горожане из нескольких районов сообщили, что после дождя на их автомобилях остался налёт, будто их обсыпали мелом.
Тогда специалисты выдвинули несколько предположений появления «белого дождя». Одни заявили, что дождь мог быть результатом боёв в зоне СВО. Другие решили, что это отголосок пыльных бурь или продуктов горения.
Многие специалисты считают, что «белый дождь» прошёл из-за большого количества пыли, а в белгородском университете предположили, что дождь вообще был связан с извержением вулкана на другом конце страны.