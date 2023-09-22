Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта

«Долго это будет продолжаться? Чем мы дышим? И не надо говорить, что это пыль — это цемент. Уже даже доказано это. Просьба вынести цемзавод за город. Ночью отключают фильтры, и дым валит. Цемзавод от нас в двух остановках», — пишет женщина.