Мэрия Белгорода попросила Роспотребнадзор проверить воздух из-за белого налёта

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Мэрия Белгорода направила письмо в Роспотребнадзор для проверки ЗАО «Белгородский цемент» на фоне массовых жалоб белгородцев на белый налёт на машинах. В администрации при этом утверждают, что систематически пишут в ведомство о проверках в связи с обращениями граждан.
Ответ от мэрии получила белгородка, которая пожаловалась на белый налёт. По словам женщины, она только помыла машину, но за ночь авто успело покрыться слоем упомянутого налёта.
«Долго это будет продолжаться? Чем мы дышим? И не надо говорить, что это пыль — это цемент. Уже даже доказано это. Просьба вынести цемзавод за город. Ночью отключают фильтры, и дым валит. Цемзавод от нас в двух остановках», — пишет женщина.
В мэрии заявили, что направлено письмо в Роспотребнадзор. Также там добавили, что инициировать проверки белгородцы при необходимости могут и сами. Тем не менее мэрия и сама озаботилась этим вопросом.
Для инициирования проверки Вы самостоятельно можете направить письменное обращение в Роспотребнадзор и прокуратуру города Белгорода. В свою очередь администрация города систематически направляет обращения в уполномоченный орган о проведении проверки ЗАО «Белгородский цемент» в связи с обращениями граждан.
мэрия Белгорода
В управлении Роспотребнадзора в свою очередь ранее тоже прокомментировали ситуацию. Специалисты провели проверку и заявили, что концентрация загрязняющих веществ в городе находится в пределах нормы.
В результате лабораторных исследований установлено, что фактические максимально разовые концентрации вышеперечисленных загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают предельно допустимые значения.
управление Роспотребнадзора
В ведомстве пообещали продолжать контроль за качеством атмосферного воздуха в районе расположения цемзавода. Если обнаружатся нарушения, управление примет необходимые меры.
К слову, ранее директор цемзавода Эдуард Андросов заверял, что фильтры на предприятии активны круглосуточно. Глава завода объяснил, что выключить фильтры невозможно и ночью они работают в обычном режиме.
Также Андросов отвергает причастность цемзавода к налёту на машинах. Он ранее заявил, что предприятие «серьёзно относится к экологии». И в Роспотребнадзоре ранее говорили, что концентрация загрязнений в воздухе Белгорода не превышена.
Напомним, машины горожан вновь покрылись белым налётом, и многие решили, что в этом виноват завод. Проблема для белгородцев не новая, и такая ситуация складывается уже как минимум «второй год».