Выключают ли по ночам фильтры на цемзаводе в Белгороде?

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Как заверил Эдуард Андросов, на цемзаводе активно работают электрофильтры. В процессе производства они улавливают пыль и загрязняющие вещества. Активны они, по словам гендиректора, круглосуточно.
Но после выпавшего на машины в начале сентября налёта некоторые белгородцы предположили, что цемзавод стал тайно выключать фильтры по ночам.
Если есть какой-то сбой внештатный, там, пропадает на фильтрах электроэнергия, то автоматически отключается полностью вся линия производства цемента.
Эдуард Андросов
Таким образом, утверждает директор производства, выключить фильтры невозможно и ночью они работают в обычном режиме.
Вчера руководство цементного завода высказало свою позицию по поводу жалоб жителей Белгорода. Напомним, что горожане обвиняют предприятие в загрязнении воздуха. Руководство завода отвергает эти обвинения.