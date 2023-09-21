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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Трубы вечером, архивное фото

Выключают ли по ночам фильтры на цемзаводе в Белгороде?

21 сентября 2023, 10:12
Фото: Bel.ru
Трубы вечером, архивное фото

Директор белгородского цемзавода рассказал о принципе работы фильтров

Генеральный директор предприятия Эдуард Андросов объяснил, почему цемзавод не может выключать фильтры по ночам. Подобные слухи распространились среди жителей Белгорода после выпавшего на машины пыльного налёта.

Как заверил Эдуард Андросов, на цемзаводе активно работают электрофильтры. В процессе производства они улавливают пыль и загрязняющие вещества. Активны они, по словам гендиректора, круглосуточно.

Но после выпавшего на машины в начале сентября налёта некоторые белгородцы предположили, что цемзавод стал тайно выключать фильтры по ночам.

Если есть какой-то сбой внештатный, там, пропадает на фильтрах электроэнергия, то автоматически отключается полностью вся линия производства цемента.
Эдуард Андросов

Таким образом, утверждает директор производства, выключить фильтры невозможно и ночью они работают в обычном режиме.

Вчера руководство цементного завода высказало свою позицию по поводу жалоб жителей Белгорода. Напомним, что горожане обвиняют предприятие в загрязнении воздуха. Руководство завода отвергает эти обвинения.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Цемзавод#Очистка#Белгород#Загрязнение воздуха#Фильтр#Пыль#Артем Черненко#Эдуард Андросов
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