Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Когда речь заходит о пыльном налёте, местные жители в первую очередь вспоминают предприятие «Белгородский цемент» на улице Сумской. Поговаривают, что в советские времена местность в округе традиционно была покрыта толстым слоем цементной крошки.
И поэтому 12 сентября, когда машины Белгорода вновь засыпало странной пылью, цемзавод вновь попал под подозрение. Больше всего досталось жителям Левобережья, чьи автомобили из-за росы и пыли покрылись якобы цементной коркой. В комментариях белгородцы вспомнили, что проблема определённо не нова и «такое безобразие» происходит «который год».
Журналист Бел.Ру через несколько дней после происшествия посетил район цемзавода. Целью было узнать, страдают ли от деятельности предприятия расположенные поблизости растения, постройки и машины.
На месте действительно удалось обнаружить покрывающий землю и здания рядом слой пыли. Так, например, тонкий серый налёт оказался на листьях кустарников, а также на машинах. В случае с последними пыль была заметна сильнее всего: краска автомобилей блестела на солнце и сильно контрастировала с осевшей на ней грязью.
Разумеется, налётом покрыты далеко не все машины. Да и определить, связан ли он с работой цемзавода, на взгляд невозможно. Здесь необходима специальная экспертиза, которая установит природу происхождения пыли в Белгороде.
Чтобы узнать, кто виноват в загрязнении воздуха, журналисты Бел.Ру направили запросы в отделения Роспотребнадзора и Ростехнадзора Белгородской области.
Поднимающуюся пыль над этим заводом иногда можно увидеть из окна расположенной где-нибудь на Харгоре высотки. Так работает предприятие по производству бетона на улице Механизаторов. Найти его по картам не так-то просто: где-то по этому адресу числится недействующее с 2021 года «КБК ПромГрупп», где-то и вовсе ничего нет. Но, вероятно, там расположено Дорожно-строительное управление № 6 (ПК ДСУ-6).
Компания зарегистрирована в 2018 году, сфера её деятельности — оптовая торговля строительными материалами и изделиями. В интернете и социальных сетях данных о предприятии мало. Известно, что руководителем фирмы числится Сергей Образцов, а за 2022 год Общество отчиталось о выручке в 476 млн рублей.
Вблизи предприятие не кажется таким грязным, как издалека. По ощущениям, больше пыли поднимается не из-за работы со щебнем, а из-за проезжающих по бездорожью рядом грузовиков. Тот же цемзавод, который видно на горизонте, выбрасывает в воздух из трубы куда больше пара или дыма, да и размерами данное предприятие он превосходит многократно.
Но обочина здесь действительно пыльная. Пройдясь по ней, оставляешь потом ярко выраженные следы на асфальте. Но виновато ли предприятие в пыльном налёте на машинах по утрам? Сказать однозначно тяжело, дождёмся ответов на запросы.
Иногда, когда налёт становится слишком явным, учёные и местные жители начинают выдвигать другие версии его происхождения. Например, в апреле этого года в Белгороде прошёл «белый дождь», оставивший после себя грязные разводы из песка и крошки. Свидетелями этого явления в том числе были жители Старого Оскола, Губкина и других населённых пунктов региона.
Тогда высказывались совершенно разные предположения о природе осевшей пыли. Так, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал журналистам, что «белый дождь» мог быть отголоском пыльных бурь или продуктов горения. А его коллега, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предположил, что «белый дождь» мог быть результатом боёв, проходящих в зоне спецоперации.
Причиной также мог послужить вулканический пепел. Как рассказал директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин, ожидалось, что в составе оставшегося в Белгороде налёта обнаружат кремний, кислород и алюминий. Оказалось же, что там большое количество калия — 5%, что может свидетельствовать о вулканическом происхождении крошки.
Самой убедительной же стала теория о циклоне, принёсшим в регион большое количество пыли.
Но неужели такого рода циклон накрывает Белгород каждый раз? Или дело всё-таки в ком-то из местных? Это ещё предстоит выяснить.