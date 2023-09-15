Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?

Машины в районе цемзавода в Белгороде снова покрываются пылью

На днях машины в Белгороде вновь покрылись странным белым налётом. Такое происходит уже не в первый раз, и кого только не выставляли крайним: и местный цемзавод, и вулкан на Камчатке, и пыльцу растений. Но источник грязи остаётся неизвестным по сей день. Кто это может быть?

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