Директор белгородского цемзавода объяснил, от чего зависит количество пара из трубы

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
По словам Эдуарда Андросова, визуальное увеличение объёма пара происходит из-за большой разницы температур осенью.
Вы всё поймёте, когда увидите разницу температур разряжающего воздуха, с семи градусов до тридцати. Это объясняется физикой! Называется «разряжение».
Эдуард Андросов
Журналисты обратили внимание на то, что большое количество пара из-за деятельности цемзавода белгородцы наблюдали и летом, когда такой резкий перепад температур невозможен. Нашлось объяснение у Андросова и на этот счёт.
В июле работало две печи. В одну трубу. Просто у нас один источников выбросов — стометровая труба, на которую запитаны две печи. На данный момент работает одна. А когда работают две, то факел увеличивается.
Эдуард Андросов
Вчера управление цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Напомним, что горожане винят предприятие в запылении округи. Директор всё отвергает: подробнее о его взгляде на происходящее — в отдельном нашем материале.