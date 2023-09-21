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Трубы цемзавода в Белгороде

Директор белгородского цемзавода объяснил, от чего зависит количество пара из трубы

21 сентября 2023, 07:44
Фото: Bel.ru
Трубы цемзавода в Белгороде
С начала сентября белгородцы стали замечать большой столб пара, выходящий по вечерам из трубы цемзавода. Генеральный директор предприятия Эдуард Андросов объяснил, что это вызвано перепадом температур.

По словам Эдуарда Андросова, визуальное увеличение объёма пара происходит из-за большой разницы температур осенью.

Вы всё поймёте, когда увидите разницу температур разряжающего воздуха, с семи градусов до тридцати. Это объясняется физикой! Называется «разряжение».
Эдуард Андросов

Журналисты обратили внимание на то, что большое количество пара из-за деятельности цемзавода белгородцы наблюдали и летом, когда такой резкий перепад температур невозможен. Нашлось объяснение у Андросова и на этот счёт.

В июле работало две печи. В одну трубу. Просто у нас один источников выбросов — стометровая труба, на которую запитаны две печи. На данный момент работает одна. А когда работают две, то факел увеличивается.
Эдуард Андросов

Вчера управление цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Напомним, что горожане винят предприятие в запылении округи. Директор всё отвергает: подробнее о его взгляде на происходящее — в отдельном нашем материале.

Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода
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#Белгородская область#Температура#Новости Белгорода#Цемзавод#Труба#Печь#Белгород#Пар#Артем Черненко#Белый налёт#Эдуард Андросов
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