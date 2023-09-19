Мэрия объяснила дым от цемзавода в Белгороде, но не ответила, откуда взялся налёт

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Белгородцы обеспокоены белым налётом, который недавно снова появился на машинах. Соответствующие вопросы по поводу того, откуда он берётся, горожане задают в соцсетях.
Местная жительница написала, что это могут быть сбросы с цемзавода. Об этом ей якобы рассказал один из сотрудников предприятия.
«Ночью цемзавод отключает фильтры, и идёт сброс. Дым валит клубом. Информация 100% от человека, который там работает. Прошу принять меры», — написала женщина.
На обращение белгородки отреагировали в мэрии. По информации горадминистрации, цемзавод подлежит государственному федеральному экологическому надзору. Предприятие подотчётно межрегиональному управлению Росприроднадзора. По этой причине полномочия мэрии ограничены. Также чиновники рассказали о причинах появления дыма.
Температура выбросов из трубы составляет около +50 °С, и он содержит водяной пар. Из-за разницы температур пар становится более плотным и заметным. Поэтому дым из труб в холодное время года кажется нам объёмнее.
мэрия Белгорода
Однако на вопрос по поводу налёта власти так и не ответили. «Всё грамотно, но откуда белый налёт? Объясните и этот пункт», — написал ещё один горожанин. Комментария на момент написания заметки не было.
Ранее сообщалось, что машины в районе цемзавода в Белгороде снова покрываются пылью. Интересно, что налёт появился не на всех машинах. И определить, кто в этом точно виновен, невозможно — требуется специальная экспертиза.