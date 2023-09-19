Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Дым

Мэрия объяснила дым от цемзавода в Белгороде, но не ответила, откуда взялся налёт

19 сентября 2023, 15:05
Фото: 1MI
Дым

Мэрия Белгорода объяснила ситуацию с дымом от цемзавода

Белгородка рассказала, что с цемзавода якобы идёт сброс, в связи с которым на машинах появляется белый налёт. Теперь горожане требуют от чиновников объяснить ситуацию.

Белгородцы обеспокоены белым налётом, который недавно снова появился на машинах. Соответствующие вопросы по поводу того, откуда он берётся, горожане задают в соцсетях.

Местная жительница написала, что это могут быть сбросы с цемзавода. Об этом ей якобы рассказал один из сотрудников предприятия.

«Ночью цемзавод отключает фильтры, и идёт сброс. Дым валит клубом. Информация 100% от человека, который там работает. Прошу принять меры», — написала женщина.

На обращение белгородки отреагировали в мэрии. По информации горадминистрации, цемзавод подлежит государственному федеральному экологическому надзору. Предприятие подотчётно межрегиональному управлению Росприроднадзора. По этой причине полномочия мэрии ограничены. Также чиновники рассказали о причинах появления дыма.

Температура выбросов из трубы составляет около +50 °С, и он содержит водяной пар. Из-за разницы температур пар становится более плотным и заметным. Поэтому дым из труб в холодное время года кажется нам объёмнее.
мэрия Белгорода

Однако на вопрос по поводу налёта власти так и не ответили. «Всё грамотно, но откуда белый налёт? Объясните и этот пункт», — написал ещё один горожанин. Комментария на момент написания заметки не было.

Ранее сообщалось, что машины в районе цемзавода в Белгороде снова покрываются пылью. Интересно, что налёт появился не на всех машинах. И определить, кто в этом точно виновен, невозможно — требуется специальная экспертиза.

Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
Узнать подробнее
Читайте также:
Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?Машины жителей Белгорода вновь оказались в белом налёте: фото«Машина и вещи в налёте и песке»: белгородцев удивил странный дождь
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Цемзавод#Белгород#Наталья Корявых#Налёт#Белый налёт
Подпишитесь
Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?
Сегодня, 13:24
Солнечный день наступает на пятки: Белгород радуется бабьему лету
Сегодня, 15:26
Воздух «цимус», но есть минус: чем белгородцам запомнился отдых в Кисловодске
Сегодня, 11:52
Выборы председателя горсовета Белгорода нового созыва прошли без неожиданностей
Сегодня, 12:42
Белгородцы в общежитии неделю живут бок о бок с трупом
Сегодня, 10:38
«Не грусти, улыбнись на прощание»: из Везёлки в Белгороде убрали фигуру кита
Сегодня, 13:12