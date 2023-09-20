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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

Накрытые полиэтиленом машины у цемзавода

Директор цемзавода рассказал, почему сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой

20 сентября 2023, 13:52
Фото: Bel.ru
Накрытые полиэтиленом машины у цемзавода
Во время визита на «Белгородский цементный завод» журналисты обратили внимание на накрытые полиэтиленом автомобили сотрудников. Ситуацию объяснил генеральный директор предприятия Эдуард Андросов.

Некоторые машины на стоянке возле цемзавода были накрыты полиэтиленовой плёнкой. У журналистов появилось предположение, что таким образом сотрудники могут защищать свои машины от выбросов пыли. Ситуацию разъяснил гендиректор предприятия Эдуард Андросов.

У каждого свои причины и интересы. Это может быть как от пыли защита, так и от солнца, какого-нибудь лакокрасочного покрытия. Но у нас в основном все работники работают и не жалуются.
Юрий Андросов

Гендиректор добавил, что сам ездит на машине, и такого налёта, на который жаловались белгородцы, у себя не заметил.

Такого налёта от цемзавода образовываться не может.
Юрий Андросов

Сегодня руководство цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Последние считают, что предприятие виновато в выпавшем на автомобили белом налёте. Гендиректор всё отвергает: подробнее об этом — в отдельном материале.

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