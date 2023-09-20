Директор цемзавода рассказал, почему сотрудники предприятия накрывают машины плёнкой

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Некоторые машины на стоянке возле цемзавода были накрыты полиэтиленовой плёнкой. У журналистов появилось предположение, что таким образом сотрудники могут защищать свои машины от выбросов пыли. Ситуацию разъяснил гендиректор предприятия Эдуард Андросов.
У каждого свои причины и интересы. Это может быть как от пыли защита, так и от солнца, какого-нибудь лакокрасочного покрытия. Но у нас в основном все работники работают и не жалуются.
Юрий Андросов
Гендиректор добавил, что сам ездит на машине, и такого налёта, на который жаловались белгородцы, у себя не заметил.
Такого налёта от цемзавода образовываться не может.
Юрий Андросов
Сегодня руководство цемзавода отвечало на претензии белгородцев. Последние считают, что предприятие виновато в выпавшем на автомобили белом налёте. Гендиректор всё отвергает: подробнее об этом — в отдельном материале.