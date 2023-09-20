Он вам не дымок: директор цемзавода прокомментировал обвинения в запылении Белгорода

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Как заявил Эдуард Андросов, предприятие «Белгородский цемент» «серьёзно относится к экологии». Проводятся регулярные проверки: последняя была 15 сентября с администрацией города и ЦЛАТИ (Центром лабораторного анализа и технических измерений). Нарушений выявлено не было, как и превышения норм предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ.
Сейчас погодные условия не позволяют далеко рассеиваться выбросам. Потому что нет ветра, жаркая температура. А ночью у нас температура ниже семи градусов. Поэтому есть такое разряжение воздуха. И факел видно даже с Крейды, я думаю.
Эдуард Андросов
Кроме того, в начале сентября цемзавод с профилактическим визитом посетили эксперты Роспотребнадзора. Но отметим, что это не было проверкой в привычном понимании. Позицию ведомства по цемзаводу можно узнать в нашем отдельном материале.
Я не говорю, что пыли нет. Пыль всегда есть. Но только согласно нормативным документам. То есть, превышений нет.
Эдуард Андросов
Гендиректор предприятия добавил, что рядом с цемзаводом много других предприятий, пыль с которых развозят по округе в том числе машины. Также на такие далёкие расстояния грязь с цемзавода не может разлететься физически, даже в теории.
Иными словами, уверяет Андросов, в запылении машин его предприятие не виновато, а белгородцам стоит относиться к нему «лояльнее».