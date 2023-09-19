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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Дым от цемзавода

Роспотребнадзор проверил воздух в Белгороде. Можно ли им дышать?

19 сентября 2023, 13:24
Фото: Bel.ru
Дым от цемзавода

Роспотребнадзор: концентрация загрязнений в воздухе Белгорода не превышена

Пыльный налёт вновь покрывает машины Белгорода, а выбросы цемзавода местные жители принимают за дым от пожара. Редакция направила запрос в отделение Роспотребнадзора региона, чтобы узнать, опасно ли дышать воздухом в городе. Оказалось, что нет.

Как журналистам сообщили в ведомстве, контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляется в «рамках проведения надзорных мероприятий» и после жалоб жителей.

По результатам проведённых лабораторных исследований за истекший период 202З года превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, выделяющихся при осуществлении деятельности предприятий Белгорода, не выявлено.
Роспотребнадзор

Что касается жалоб, то в период с 11 сентября по 12 сентября, когда машины в очередной раз покрыло налётом, обращений по поводу выбросов промышленных предприятий от граждан и юридических лиц не поступало.

Спросили мы и про цемзавод. Оказалось, что с учётом всех ограничений в период с 2022 года по август 2023 года Управление ЗАО «Белгородский цемент» не проверяло.

Тем не менее, ведомством проводились проверки предприятий, занимающихся производством пищевой продукции. По их результатам превышений гигиенических нормативов установлено на было — качество атмосферного воздуха было нормальным.

Напомним, что вчера белгородцев напугал дым от цемзавода, который они приняли за пожар. Подробнее о том, что происходит рядом с предприятием — в отдельном материале.

Кто опять испортил воздух: из-за чего машины покрываются налётом в Белгороде?
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#Белгородская область#Роспотребнадзор#Проверки#Эксклюзив#Цемзавод#Воздух#Белгород#Дым#Загрязняющие вещества#Артем Черненко
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