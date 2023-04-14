Стали известны новые версии происхождения «пыльного дождя» в Белгородской области

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
Названы новые возможные причины «белого дождя», прошедшего в Белгородской области накануне. Он мог быть вызван пылью или пыльцой растений. То, что причиной послужил вулканический пепел с Камчатки, специалисты не подтвердили.
В комментариях на странице губернатора белгородка поинтересовалась, что это был за дождь. Женщине ответил глава регионального минприродопользования Роман Татаринцев.
По словам министра, Белгородская область находилась под влиянием южного циклона, который принёс воздушную массу с большим количеством пыли. Сослался Татаринцев на данные Росгидромета.
Также он уточнил, что пыль поступила в дождевое облако с юго-восточными потоками из Волгоградской и Астраханской областей. В указанных регионах ранней весной было тепло, поэтому почва быстро высохла.
«Пылевидный верхний слой почвы под воздействием сильного ветра был поднят в атмосферу и с воздушной массой поступил в наш регион. В настоящее время радиационный фон в регионе в пределах нормы. Опасные явления не наблюдаются», — заключил министр.
То, что причиной необычного дождя могла быть пыль, подтверждает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Однако он не исключает, что это могла быть пыльца растений. Об этом он рассказал журналистам «Известий».
Как пояснил метеоролог, нужно внимательнее посмотреть на состав «белого дождя». Вероятно, это связано с занесением в регион пыльцы с цветущих садов. Потоки ветра выстроены так, что они идут с юго-востока и востока на Белгородскую область, где-то со Ставропольского края, предполагает эксперт.
Версию о вулканической пыли с Камчатки специалист исключает. С его слов, траектория потоков воздушных масс, их распространение и досягаемость до Белгорода сводит такую вероятность к нулю.
Соглашается с коллегой и научный руководитель института Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Шивелуч и другие вулканы на Камчатке действуют, там оранжевый код, но распространение вулканического пепла не превышает сотни километров. А сюда от Камчатки десятки тысяч километров. Поэтому, нет, это исключено», — заявил эксперт изданию «Подъём». По словам Вильфанда, «абсолютно точно», что осадки в Белгороде не были связаны с вулканическим извержением.
Напомним, 13 апреля белгородцев удивил странный «белый дождь». Из-за этого на автомобилях появился налёт. Необычное явление заметили жители сразу нескольких районов региона.
Интересно, что похожий дождь прошёл в Воронеже, Курске и Саратове.