Стали известны новые версии происхождения «пыльного дождя» в Белгородской области

«Шивелуч и другие вулканы на Камчатке действуют, там оранжевый код, но распространение вулканического пепла не превышает сотни километров. А сюда от Камчатки десятки тысяч километров. Поэтому, нет, это исключено», — заявил эксперт изданию «Подъём». По словам Вильфанда, «абсолютно точно», что осадки в Белгороде не были связаны с вулканическим извержением.