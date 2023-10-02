Рыжков больше не сенатор, а ФАС проверяет цены на курицу белгородского «Приосколья»

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
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Updated Сегодня, 15:30
2 октября стало известно, что 94-летний Николай Рыжков сложил полномочия сенатора Совета Федерации от Белгородской области. Он представлял регион с 2003 года, однако досрочно сдал мандат. Как оказалось, 25 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко прекратила его полномочия.
Николай Рыжков родился в 1929 году в Дылеввке Донецкой области. Он работал в Центральном комитете (ЦК) КПСС, был председателем Совета министров СССР. «Прохоровское поле».
Бывший сенатор входит в топ-100 влиятельных белгородцев. Он занял 41-е место.
Вторым сенатором от Белгородской области является экс-губернатор Евгений Савченко. Именно он в 2003 году предложил Рыжкову стать сенатором.
Также стало известно, что место Николая Рыжкова в Совфеде может занять главный врач областной больницы Жанна Чефранова. Однако подтверждения этой информации нет. Добавим, что Чефранова в сентябре стала депутатом Белгородской областной думы.
Тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти в Белгородской области на 12,5% в 2024 году. Цифры по прогнозу Минэкономразвития назвали на еженедельном оперативном совещании правительства.
В среднем по региону к 1 июля следующего года цены на коммуналку могут вырасти не больше, чем на указанное значение. Однако в отдельных районах возможно отклонение в пределах 3%. Соответствующее предложение региональные власти направили в ФАС России.
Такое изменение цен связывают с инфляцией. Коммунальные услуги могли стать дороже на 9,9%, поскольку до 1 августа рассчитывали на среднегодовую инфляцию 4,9%. Однако этот показатель вырос до 7,2%, следовательно, рост цен коснётся и сферы ЖКХ.
Окончательной информации по поводу роста цен на услуги ЖКХ пока нет. Точный показатель определят только 1 ноября.
ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья». Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 2 октября. Проверка коснётся упомянутой белгородской компании, а также ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс».
В антимонопольной службе сообщили, что три компании занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке куриного мяса. Если антимонопольщики обнаружат неоправданно высокие цены, то производителей накажут, в том числе оборотными штрафами.
Пока ведомство направило в компании запросы. Специалисты планируют провести анализ себестоимости продукции и обоснованности установленных цен. После этого, если найдутся нарушения, служба примет меры антимонопольного реагирования.
Интересно, что белгородцы уже успели пожаловаться в Сети на цены на мясо.