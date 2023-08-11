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ФАС начала искать причины повышения цен на курицу и свинину

ФАС начала искать причины повышения цен на курицу и свинину

11 августа 2023, 14:59
Фото: 1MI
Государственный регулятор заявил о начале проверки в ходе совещания Минсельхоза в минувший четверг, 10 августа. Об этом сообщают «Новые известия» со ссылкой на РБК.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась причинами повышения цен на некоторые виды мяса в торговых сетях. В частности, речь идёт о курятине и свинине.

Государственный регулятор уже направил запрос к нескольким производителям с требованием предоставить информацию о себестоимости и оптовых ценах на продукцию. Продовольственные компании должны будут аргументировать повышение цен на мясо, сообщает издание.

Теперь Минпромторг обяжет представителей торговых сетей сообщать о случаях резкого повышения цен.

Отметим, что цены на куриное мясо в Белгородской области тоже изменились. Так, в конце июля средняя стоимость достигла 196,93 рубля за кг. На росте цен сказалось подорожание импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.

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#Таисия Некрасова#Экономика#Минпромторг#Повышение цен#Мясо#Свинина#Цены на продукты#Белгородская область#Курица#Фас
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