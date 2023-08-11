ФАС начала искать причины повышения цен на курицу и свинину

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась причинами повышения цен на некоторые виды мяса в торговых сетях. В частности, речь идёт о курятине и свинине.
Государственный регулятор уже направил запрос к нескольким производителям с требованием предоставить информацию о себестоимости и оптовых ценах на продукцию. Продовольственные компании должны будут аргументировать повышение цен на мясо, сообщает издание.
Теперь Минпромторг обяжет представителей торговых сетей сообщать о случаях резкого повышения цен.
Отметим, что цены на куриное мясо в Белгородской области тоже изменились. Так, в конце июля средняя стоимость достигла 196,93 рубля за кг. На росте цен сказалось подорожание импортных кормов и оборудования для производства куриного мяса.