«Цены взлетели, а не выросли». Когда белгородцам ждать снижения стоимости мяса?

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Белгородцы недовольны ценами на мясо в регионе. В связи с этим люди обращаются к властям и спрашивают, в чём причина такого роста стоимости.
Среди тех, кто задался этим вопросом, жительница региона Юлия, у которой есть своё небольшое производство полуфабрикатов. Женщина рассказала о существенном изменении цен.
«Сегодня пришел прайс на эту неделю. 350 рублей — котлетное свиное мясо, когда раньше оно было 230 рублей. Куриное филе красное — 380 рублей, ещё полгода назад оно было 250 рублей за кг. Какой бизнес можно вести с такими ценами?» — интересуется белгородка.
По словам женщины, это оптовая цена. На рынке мясо выйдет дороже. Она спросила, есть ли какой-то контроль цен и когда они нормализуются.
Белгородке ответил министр сельского хозяйства региона Андрей Антоненко. Он уверяет, что такая ситуация наблюдается по всей стране. Он же рассказал, когда цены стабилизируются.
Ключевую роль в этом играет фактор роста себестоимости производства — повышение цен на топливо, электричество и корма. С учётом мероприятий по стабилизации ценовой ситуации на рынке ГСМ, осуществляемых правительством РФ, стабилизация ценовой ситуации, по информации Минсельхоза России, возможна в октябре–ноябре текущего года.
Андрей Антоненко, министр сельского хозяйства Белгородской области
Другие белгородцы согласились с предпринимательницей. В частности, одна из женщин отметила, что цены фактически не просто выросли, а взлетели.
«Соглашусь с вами. Цена на мясо за очень короткий период взлетела, а не выросла. И это я как обычный потребитель говорю», — отметила жительница региона.
К слову, некоторые белгородцы уверены, что повышением цен «пытаются придушить» мелкие предприятия в пользу крупного бизнеса.
«Тогда они [крупные предприятия — прим. ред.] могут диктовать цены на продукты, а министры будут дуть нам в уши что эта цена обоснована. Они только делают вид борьбы с ценами, по поводу подорожания бензина даже дела завели, но цена как росла, так и растёт», — заявил белгородец.
Что касается топлива, антимонопольщики выявили признаки нарушения закона о защите конкуренции. УФАС возбудило дело против «Осколнефтеснаб» из-за цен на бензин. Ведомство проводило проверку цен на нефтепродукты. Вероятной причиной этого стал рост стоимости топлива. Это подтверждают данные Росстата о ценах на литр разного вида бензина. В Белгородской области, в частности, стоимость бензина еженедельно растёт.
Интересно, что ранее ФАС начала искать и причины повышения цен на курицу и свинину. Цены на курицу в рознице росли с июня прошлого года. Это коснулось и Белгородской области, хотя регион является одним из наиболее крупных производителей куриного мяса в России.