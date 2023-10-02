«Цены взлетели, а не выросли». Когда белгородцам ждать снижения стоимости мяса?

«Тогда они [крупные предприятия — прим. ред.] могут диктовать цены на продукты, а министры будут дуть нам в уши что эта цена обоснована. Они только делают вид борьбы с ценами, по поводу подорожания бензина даже дела завели, но цена как росла, так и растёт», — заявил белгородец.