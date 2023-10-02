В министерстве ЖКХ рассказали, от чего зависит увеличение тарифов на «коммуналку»

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Сегодня на оперативном совещании правительства области назвали предварительный процент роста размера оплаты за коммунальные услуги. По информации, которую направили в ФАС, в 2024 году услуги ЖКХ подорожают максимум на 12,5%, при этом возможно отклонение в виде 3% по разным муниципалитетам. На брифинге по теме задали вопрос — что влияет на такое отклонение?
Как рассказала начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области Наталья Косилова, размер отклонения от основной индексации (12,5%) будет зависеть от вида благоустройства жилого помещения, количества проживающих в нём людей и объёма потребления коммунальных услуг. И это не обязательно будут все 3%.
«В прошлом году было установлено увеличение коммунальных платежей на 9% для всех, кроме Старого Оскола, где установили отклонение +0,7% и Белгорода, где было +0,1%. При том, что предельно допустимый индекс отклонения — 2%. То есть это не значит, что все 3% будут применены в следующем году»
Наталья Косилова