В министерстве ЖКХ рассказали, от чего зависит увеличение тарифов на «коммуналку»

Сегодня на оперативном совещании правительства области назвали предварительный процент роста размера оплаты за коммунальные услуги. По информации, которую направили в ФАС, в 2024 году услуги ЖКХ подорожают максимум на 12,5%, при этом возможно отклонение в виде 3% по разным муниципалитетам. На брифинге по теме задали вопрос — что влияет на такое отклонение?