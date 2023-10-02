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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

В Белгородской области

В министерстве ЖКХ рассказали, от чего зависит увеличение тарифов на «коммуналку»

2 октября 2023, 12:26
Фото: 1MI
В Белгородской области
Насколько сильным может быть отклонение от планируемых 12,5% роста цен на услуги ЖКХ и от чего это зависит — пояснили на брифинге в правительстве Белгородской области.

Сегодня на оперативном совещании правительства области назвали предварительный процент роста размера оплаты за коммунальные услуги. По информации, которую направили в ФАС, в 2024 году услуги ЖКХ подорожают максимум на 12,5%, при этом возможно отклонение в виде 3% по разным муниципалитетам. На брифинге по теме задали вопрос — что влияет на такое отклонение?

Как рассказала начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов области Наталья Косилова, размер отклонения от основной индексации (12,5%) будет зависеть от вида благоустройства жилого помещения, количества проживающих в нём людей и объёма потребления коммунальных услуг. И это не обязательно будут все 3%.

«В прошлом году было установлено увеличение коммунальных платежей на 9% для всех, кроме Старого Оскола, где установили отклонение +0,7% и Белгорода, где было +0,1%. При том, что предельно допустимый индекс отклонения — 2%. То есть это не значит, что все 3% будут применены в следующем году»
Наталья Косилова
Стало известно, на сколько в Белгородской области могут подорожать услуги ЖКХ
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#Белгородская область#Тарифы#Коммунальные услуги#Новости Белгорода#Рост цен#Белгород#Екатерина Никулина#Министерство ЖКХ
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