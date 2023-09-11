Стали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Жанна Чефранова лидирует на дополнительных выборах депутата Белгородской областной думы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. Главврач областной больницы набрала 24 142 голоса, существенно обогнав других кандидатов.
По данным избирательной комиссии, белгородцы на довыборах голосовали за четырёх кандидатов. Николай Андреев набрал 4479 голосов, Максим Малютин — 2067, Евгений Облаков — 1315.
Окончательные результаты довыборов будут определены 12 сентября на заседании облизбиркома.
Довыборы в региональный парламент проводились в связи со сложением полномочий депутата Михаила Несветайло. Завершить свою деятельность он решил ещё в конце мая, а 1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий.