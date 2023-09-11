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Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Выборы

Стали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу

11 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI
Выборы

На довыборах в Белгородскую областную думу выигрывает Жанна Чефранова

Центральная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. Жители выбирали из четырёх кандидатов. Лидер голосования выигрывает с существенным отрывом.
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Выборы

Жанна Чефранова лидирует на дополнительных выборах депутата Белгородской областной думы седьмого созыва по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. Главврач областной больницы набрала 24 142 голоса, существенно обогнав других кандидатов.

По данным избирательной комиссии, белгородцы на довыборах голосовали за четырёх кандидатов. Николай Андреев набрал 4479 голосов, Максим Малютин — 2067, Евгений Облаков — 1315.

Окончательные результаты довыборов будут определены 12 сентября на заседании облизбиркома.

Довыборы в региональный парламент проводились в связи со сложением полномочий депутата Михаила Несветайло. Завершить свою деятельность он решил ещё в конце мая, а 1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий.

Предварительные итоги по довыборам в Белгородскую областную думу Предварительные итоги по довыборам в Белгородскую областную думу
Предварительные итоги по довыборам в Белгородскую областную думу
Фото: избирком Белгородской области
Депутаты белгородской облдумы приняли отставку Михаила Несветайло
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