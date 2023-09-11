Стали известны предварительные итоги довыборов в Белгородскую областную думу

Довыборы в региональный парламент проводились в связи со сложением полномочий депутата Михаила Несветайло. Завершить свою деятельность он решил ещё в конце мая, а 1 июня во время 32-го заседания облдумы депутаты поддержали досрочное прекращение полномочий.