ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
ФАС проверит обоснованность цен на продукцию АО «Приосколье». Это касается также ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс», отметили в ведомстве. По данным антимонопольной службы, эти три компании занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке куриного мяса.
Если ведомство обнаружит нарушения и установит, что цены на продукцию были неоправданно высокими, к организациям применят меры антимонопольного реагирования. В их числе — оборотные штрафы.
Антимонопольщики направили запросы в компании. Планируется проведение анализа себестоимости продукции и обоснованности установленных цен.
«После анализа всех материалов, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — заключили в ФАС.
Добавим, что ранее белгородцы обратили внимание на существенный рост цен на мясо. В белгородском минсельхозе отметили, что ключевую роль в этом играет фактор роста себестоимости производства.