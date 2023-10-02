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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

ФАС проверит цены на курицу от белгородского "Приосколья"

ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья»

2 октября 2023, 14:35
Фото: 1MI
ФАС проверит цены на курицу от белгородского "Приосколья"
Ведомство направило запрос в адрес белгородской компании и ещё двух производителей. Антимонопольщики обещают принять необходимые меры в случае выявления нарушений.

ФАС проверит обоснованность цен на продукцию АО «Приосколье». Это касается также ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс», отметили в ведомстве. По данным антимонопольной службы, эти три компании занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке куриного мяса.

Если ведомство обнаружит нарушения и установит, что цены на продукцию были неоправданно высокими, к организациям применят меры антимонопольного реагирования. В их числе — оборотные штрафы.

Антимонопольщики направили запросы в компании. Планируется проведение анализа себестоимости продукции и обоснованности установленных цен.

«После анализа всех материалов, в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования», — заключили в ФАС.

Добавим, что ранее белгородцы обратили внимание на существенный рост цен на мясо. В белгородском минсельхозе отметили, что ключевую роль в этом играет фактор роста себестоимости производства.

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