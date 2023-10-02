ФАС проверит обоснованность цен на куриное мясо от белгородского «Приосколья»

ФАС проверит обоснованность цен на продукцию АО «Приосколье». Это касается также ПАО «Черкизово» и «ГАП Ресурс», отметили в ведомстве. По данным антимонопольной службы, эти три компании занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке куриного мяса.