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Каждый пятый белгородец признался в вере в гомеопатию

Каждый пятый белгородец признался в вере в гомеопатию

25 сентября 2023, 11:58
Фото: 1MI
Однако 49% опрошенных горожан заявили, что альтернативной медицине не доверяют. Чаще всего в гомеопатию верит старшее поколение, следует из опроса портала SuperJob.

В пользу гомеопатических препаратов верит 19% белгородцев. Это выяснилось в результате опроса. В то же время 49% респондентов ответили, что альтернативной медицине не доверяют. Оставшиеся участники опроса затруднились с ответом.

Женщины верят в гомеопатию чаще, чем мужчины: 24% и 14% соответственно. Люди с высшим образованием также предпочитают доказательную медицину, нежели гомеопатию — 21%, а выпускники колледжей и техникумов чаще всего верят в пользу альтернативной медицины — 27%.

Кроме того, гомеопатическим препаратам чаще доверяют белгородцы старше 45 лет (29%), чем жители до 34 лет (16%).

Опрос проводился с 19 по 21 сентября 2023 года. Его участниками стало экономически активное население Белгорода.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Социологический опрос#Александра Склярова#Гомеопатия
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