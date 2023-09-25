Каждый пятый белгородец признался в вере в гомеопатию

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
В пользу гомеопатических препаратов верит 19% белгородцев. Это выяснилось в результате опроса. В то же время 49% респондентов ответили, что альтернативной медицине не доверяют. Оставшиеся участники опроса затруднились с ответом.
Женщины верят в гомеопатию чаще, чем мужчины: 24% и 14% соответственно. Люди с высшим образованием также предпочитают доказательную медицину, нежели гомеопатию — 21%, а выпускники колледжей и техникумов чаще всего верят в пользу альтернативной медицины — 27%.
Кроме того, гомеопатическим препаратам чаще доверяют белгородцы старше 45 лет (29%), чем жители до 34 лет (16%).
Опрос проводился с 19 по 21 сентября 2023 года. Его участниками стало экономически активное население Белгорода.