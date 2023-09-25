Каждый пятый белгородец признался в вере в гомеопатию

Женщины верят в гомеопатию чаще, чем мужчины: 24% и 14% соответственно. Люди с высшим образованием также предпочитают доказательную медицину, нежели гомеопатию — 21%, а выпускники колледжей и техникумов чаще всего верят в пользу альтернативной медицины — 27%.