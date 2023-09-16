Телевизор и приставка вместо свободы: белгородец обокрал пенсионера

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Мужчина 32 лет, ведущий асоциальный образ жизни, зашел во двор 71-летнего пенсионера. Он заметил, что дома никого нет, поэтому выставил оконную раму, забрался в дом и вынес оттуда телевизор и цифровую приставку. Украденное спрятал в хозпостройке у друга, сбыть не успел.
Участковые уполномоченные ОМВД России по Белгородскому району раскрыли квартирную кражу. Похищенное изъяли, подозреваемого задержали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют статью о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 6 лет.
Известны Белгородской области случаи, когда люди не просто воровали вещи, а успевали заняться бытовыми делами в чужих домах. Один житель региона вломился в чужую квартиру, принял там душ, украл телевизор, продал его, а затем вернулся и лёг спать.