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вор

Телевизор и приставка вместо свободы: белгородец обокрал пенсионера

16 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI
вор

Белгородец может оказаться в тюрьме за кражу у пенсионера

Подозреваемый вломился в чужой дом в Белгородском районе и вынес телевизор и цифровую приставку. Ему грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили в УМВД.

Мужчина 32 лет, ведущий асоциальный образ жизни, зашел во двор 71-летнего пенсионера. Он заметил, что дома никого нет, поэтому выставил оконную раму, забрался в дом и вынес оттуда телевизор и цифровую приставку. Украденное спрятал в хозпостройке у друга, сбыть не успел.

Участковые уполномоченные ОМВД России по Белгородскому району раскрыли квартирную кражу. Похищенное изъяли, подозреваемого задержали. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему вменяют статью о краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 6 лет.

Известны Белгородской области случаи, когда люди не просто воровали вещи, а успевали заняться бытовыми делами в чужих домах. Один житель региона вломился в чужую квартиру, принял там душ, украл телевизор, продал его, а затем вернулся и лёг спать.

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