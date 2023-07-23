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«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую

23 июля 2023, 14:33

Служебную проверку пообещали провести после жалобы белгородки на скорую помощь

Белгородка Любовь Ягельская пожаловалась на странице губернатора на плохую, по её мнению, работу скорой помощи в Разумном. Женщине ответил Алексей Жиров — главный врач станции СМП Белгородской области.

Как рассказывает Любовь Ягельская, в субботу пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов в Разумном. Белгородка чуть не потеряла сознание: её вывели на улицу, предложили выпить холодной воды и дали успокоительное. После очевидцы вызвали скорую помощь.

Скорая приехала через 20 минут. Какое-то время машина не могла припарковаться, но затем, прорвавшись через все преграды, врачи наконец добрались до женщины. И, по заверениям очевидцев, медики вышли из автомобиля с единственным блокнотом в руках, не принеся с собой никаких лекарств и медицинских инструментов. Кроме того, утверждает Ягельская, узнав, что у пострадавшей нет с собой документов, врач сел на лавку и стал дожидаться полиции — для установки личности.

Врач ещё и отругал неравнодушных людей, вызвавших скорую, что она же не лежит без сознания, и мы должны были вызывать полицию, чтобы установить личность, а мы теперь только отвлекаем его от других вызовов.
Любовь Ягельская

В итоге бабушку «кое как запихнули в машину» и увезли. Главврач станции скорой помощи региона Алексей Жиров изучил жалобу и пообещал провести служебное расследование. Он также добавил, что пациентке госпитализация не понадобилась, она была передана родственникам.

Высказались о ситуации и другие белгородцы в комментариях.

«Формализм и никакой клятвы Гиппократа!», — возмущается Ната Цветик.

«Сотрудник скорой помощи относился просто отвратительно. Не могли помочь бабушке дойти до скорой, помогали просто прохожие или люди, которые были на работе», — пишет Лиза Фанина.

«Стала свидетельницей этого происшествия, такое отношение врачей недопустимо ни к кому, врач оскорблял и относился с презрением», — поделилась Яна Глущенко.

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#Артем Черненко#Служебная проверка#Скорая помощь#Разумное#Алексей Жиров#Очевидцы#Комментарии#Формализм#Общество#Белгородская область
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