«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую

Скорая приехала через 20 минут. Какое-то время машина не могла припарковаться, но затем, прорвавшись через все преграды, врачи наконец добрались до женщины. И, по заверениям очевидцев, медики вышли из автомобиля с единственным блокнотом в руках, не принеся с собой никаких лекарств и медицинских инструментов. Кроме того, утверждает Ягельская, узнав, что у пострадавшей нет с собой документов, врач сел на лавку и стал дожидаться полиции — для установки личности.