«Позор для медицины!» Служебную проверку проведут после жалобы белгородки на скорую

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
Как рассказывает Любовь Ягельская, в субботу пожилой женщине стало плохо в одном из магазинов в Разумном. Белгородка чуть не потеряла сознание: её вывели на улицу, предложили выпить холодной воды и дали успокоительное. После очевидцы вызвали скорую помощь.
Скорая приехала через 20 минут. Какое-то время машина не могла припарковаться, но затем, прорвавшись через все преграды, врачи наконец добрались до женщины. И, по заверениям очевидцев, медики вышли из автомобиля с единственным блокнотом в руках, не принеся с собой никаких лекарств и медицинских инструментов. Кроме того, утверждает Ягельская, узнав, что у пострадавшей нет с собой документов, врач сел на лавку и стал дожидаться полиции — для установки личности.
Врач ещё и отругал неравнодушных людей, вызвавших скорую, что она же не лежит без сознания, и мы должны были вызывать полицию, чтобы установить личность, а мы теперь только отвлекаем его от других вызовов.
Любовь Ягельская
В итоге бабушку «кое как запихнули в машину» и увезли. Главврач станции скорой помощи региона Алексей Жиров изучил жалобу и пообещал провести служебное расследование. Он также добавил, что пациентке госпитализация не понадобилась, она была передана родственникам.
Высказались о ситуации и другие белгородцы в комментариях.
«Формализм и никакой клятвы Гиппократа!», — возмущается Ната Цветик.
«Сотрудник скорой помощи относился просто отвратительно. Не могли помочь бабушке дойти до скорой, помогали просто прохожие или люди, которые были на работе», — пишет Лиза Фанина.
«Стала свидетельницей этого происшествия, такое отношение врачей недопустимо ни к кому, врач оскорблял и относился с презрением», — поделилась Яна Глущенко.