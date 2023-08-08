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В детских садах Красногвардейского района будут познавать азы медицины

8 августа 2023, 11:26
Проект реализуется в районе при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча, на средства которого были приобретены комплекты современного игрового медицинского оборудования.

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров первичного звена, власти Белгородской области запустили проект по созданию медицинских классов в школах. Это позволит мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село, например, семейными врачами.

В муниципалитетах решили пойти ещё дальше и организовали профориентационную работы с детьми, начиная с дошкольного возраста. В конце 2022 года при поддержке фонда «Поколение» проект стартовал в 13 детских садах Губкинского горокруга.

Теперь три дошкольных учреждений Красногвардейского района пополнили свою базу уникальными наборами. Это модели скелета человека, наборы «Играем в доктора», «Глаз человека», «Сердце человека», игровые модули «Скорая помощь», модели гигиены полости рта.

«Сейчас направления медицинского образования стоят на первых местах. Этот проект — не только ранняя ориентация, но и формирование правильного отношения к своему организму и телу»,  — отметил начальник управления образования районной администрации Евгений Черняков
«Ранняя профориентация — это важный этап в выборе будущей профессии. А в Белгородской области профессия медработника сейчас очень актуальна. Кроме того, уже в детском саду ребёнок сможет получать первые знания о своём организме, приобретает полезные навыки, например, как чистить зубы, как померить температуру. Поэтому и мы дальше будем продолжать реализацию этого проекта. Воспитание здорового поколения — одно из главных направлений работы фонда „Поколение“,
— сказал помощник депутата Госдумы РФ Андрея Скоча Алексей Мирошник.
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#Артем Черненко#Фонд Поколение#Игры в доктора#Организм#Профессия медработника#Общество#Белгородская область#Андрей Скоч#Алексей мирошник
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