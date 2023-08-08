В детских садах Красногвардейского района будут познавать азы медицины

В 2021 году для решения проблемы нехватки медицинских кадров первичного звена, власти Белгородской области запустили проект по созданию медицинских классов в школах. Это позволит мотивировать молодёжь поступать в медицинские вузы по целевому набору и после окончания возвращаться квалифицированными специалистами в родной город или село, например, семейными врачами.