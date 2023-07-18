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Активисты молодёжной организации «Новое поколение» провели благотворительную ярмарку

18 июля 2023, 11:37
Фото: Валерия Скрыпник
За два часа им удалось собрать более 36 000 рублей на нужды приюта для бездомных животных «Добрый дом».

Эта уже третья благотворительная ярмарка, во время которой белгородцы и гости города участвуют в интерактивах и мастер-классах от «Нового поколения», покупают изделия ручной работы, сувениры и украшения у мастеров, весело и с пользой проводят выходные и участвуют в благотворительном сборе.

«Наша ярмарка прошла в этот раз под негласным девизом „от доброго сердца в „Добрый дом“. Среди новопоколенцев много неравнодушных ребят, которые помогают не только людям, но и животным. В этом мы с „Добрым домом“ схожи, только масштабы и потребности в приюте гораздо больше и шире. Одно дело навещать пёсиков в приюте по выходным, и совсем другое — искать средства на корм и содержание четвероногих друзей ежедневно. Наша благотворительная ярмарка — это напоминание о том, что трудно может быть не только людям, но и животные. Помогать нужно всем», — рассказывает Виктория Мордовина, руководитель проекта «Благотворительная ярмарка».

Организаторы подготовили для горожан яркое событие, в котором смогли поучаствовать как взрослые, так и дети. На празднике нашлось занятие по душе для каждого: участники ярмарки делали красивые открытки, значки и забавные фигурки из воздушных шаров, соревновались в силе, меткости и ловкости на спортивных точках, покупали сувениры и веселились вместе со скоморохами на центральной площадке ярмарки.

«Я пришла сюда с мамой и друзьями, потому что очень хочу помочь собачкам из приюта. Свои карманные деньги потратила именно на это. Я уже поучаствовала во многих мастер-классах и купила красивый браслетик на память. Больше всего мне запомнился аквагрим и точка, где нужно было бросать дротики по воздушным шарикам. А ещё нам с друзьями понравились скоморохи и конь Юлий, который танцевал вместе с нами весь вечер», — поделилась впечатлениями семилетняя девочка Саша.

Ярмарка длилась всего пару часов, но даже несмотря на это, сумма сбора получилась довольно внушительной, и это радует. А ещё, за это время трижды спускался летний дождик, а в конце праздника в небе появлялась тройная радуга. Будем считать, что это добрый знак.

Фото: Валерия Скрыпник
#Алина Харина#Поколение#Фонд Поколение#Общество#Белгородская область
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