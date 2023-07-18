Активисты молодёжной организации «Новое поколение» провели благотворительную ярмарку

«Наша ярмарка прошла в этот раз под негласным девизом „от доброго сердца в „Добрый дом“. Среди новопоколенцев много неравнодушных ребят, которые помогают не только людям, но и животным. В этом мы с „Добрым домом“ схожи, только масштабы и потребности в приюте гораздо больше и шире. Одно дело навещать пёсиков в приюте по выходным, и совсем другое — искать средства на корм и содержание четвероногих друзей ежедневно. Наша благотворительная ярмарка — это напоминание о том, что трудно может быть не только людям, но и животные. Помогать нужно всем», — рассказывает Виктория Мордовина, руководитель проекта «Благотворительная ярмарка».