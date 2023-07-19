В Чернянке открылась новая детская площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча

«Фонд „Поколение“ стартовал с этой программой строительства детских площадок в 2017 г., и вот на протяжении такого длительного времени мы только добавляем. Сегодня нет ни одной повторяющейся площадки. Все они имеют отличительные особенности, но все, что их объединяет — это качество», — Алексей Мирошник — помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча.