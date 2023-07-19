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Published Сегодня, 13:08

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Updated Сегодня, 13:10

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В Чернянке открылась новая детская площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча

19 июля 2023, 13:08
Фото: Фонд "Поколение"
Расположилась площадка в новом сквере на улице Степана Разина. Полноценная детская игровая площадка здесь была очень нужна, признаются местные жители.

Жители улицы неоднократно обращались с просьбой установить современную детскую игровую площадку. В настоящее время в данном микрорайоне проживает более 350 детей в возрасте от 3-х до 17 лет.

На 231 кв. м. травмобезопасного покрытия размещено 8 игровых и спортивных элементов, а также зоны отдыха со скамейками и урнами.

Все комплектующие — отечественных производителей, материалы прошли сертификацию. Кстати, объект сразу прошел проверку непогодой. Начался дождь, но детям он не помеха, ребята продолжали играть. Благодаря покрытию, обувь осталась сухой и чистой, что делает объект внесезонным и всепогодным.

Фото: Фонд "Поколение"

«Фонд „Поколение“ стартовал с этой программой строительства детских площадок в 2017 г., и вот на протяжении такого длительного времени мы только добавляем. Сегодня нет ни одной повторяющейся площадки. Все они имеют отличительные особенности, но все, что их объединяет — это качество», — Алексей Мирошник — помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча.

Это уже 85 объект, построенный при поддержке Фонда «Поколение». В ближайшее время ждут открытия площадки в Новооскольском городском округе.

В этот день радостное событие было и у работников культуры Валуйского гордского округа — от Фонда «Поколение» Андрея Скоча им вручили грузопассажирский микроавтобус.

Фото: Фонд "Поколение"

Сейчас в муниципалитете многие учреждения культуры перешли в формат работы онлайн, потому поездки на конкурсы и фестивали в другие регионы крайне необходимы для развития артистов.

«Будем участвовать в фестивалях, конкурсах. Приобретение такого подарка позволит нам выезжать за пределы региона и достигать новых высот», — Наталья Лаптева — директор «Дворца культуры и спорта» Валуйского городского округа.

#Фонд Поколение#Общество#Белгородская область#Алина Харина
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