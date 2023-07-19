В Чернянке открылась новая детская площадка от Фонда «Поколение» Андрея Скоча

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Жители улицы неоднократно обращались с просьбой установить современную детскую игровую площадку. В настоящее время в данном микрорайоне проживает более 350 детей в возрасте от 3-х до 17 лет.
На 231 кв. м. травмобезопасного покрытия размещено 8 игровых и спортивных элементов, а также зоны отдыха со скамейками и урнами.
Все комплектующие — отечественных производителей, материалы прошли сертификацию. Кстати, объект сразу прошел проверку непогодой. Начался дождь, но детям он не помеха, ребята продолжали играть. Благодаря покрытию, обувь осталась сухой и чистой, что делает объект внесезонным и всепогодным.
«Фонд „Поколение“ стартовал с этой программой строительства детских площадок в 2017 г., и вот на протяжении такого длительного времени мы только добавляем. Сегодня нет ни одной повторяющейся площадки. Все они имеют отличительные особенности, но все, что их объединяет — это качество», — Алексей Мирошник — помощник депутата Государственной Думы РФ А. В. Скоча.
Это уже 85 объект, построенный при поддержке Фонда «Поколение». В ближайшее время ждут открытия площадки в Новооскольском городском округе.
В этот день радостное событие было и у работников культуры Валуйского гордского округа — от Фонда «Поколение» Андрея Скоча им вручили грузопассажирский микроавтобус.
Сейчас в муниципалитете многие учреждения культуры перешли в формат работы онлайн, потому поездки на конкурсы и фестивали в другие регионы крайне необходимы для развития артистов.
«Будем участвовать в фестивалях, конкурсах. Приобретение такого подарка позволит нам выезжать за пределы региона и достигать новых высот», — Наталья Лаптева — директор «Дворца культуры и спорта» Валуйского городского округа.