Патриотический летний лагерь для курсантов «Поколения» открыли под Старым Осколом

— Я приезжаю в лагерь третий раз, — делится Иван Чеботарёв. — Днём мы делим обязанности: девочки готовят на кухне и занимаются уборкой, мальчики колют дрова и следят за лагерем. А вечером заступаем на дежурство: кого-то ставят на контрольно-пропускной пункт с рациями, кого-то — у комнаты хранения оружия, другие патрулируют лагерь. Тут мы не только проходим военную подготовку, но и много общаемся, играем, смотрим фильмы. По вечерам у нас проходит КВН: придумываем сценки и показываем их.