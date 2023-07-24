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Патриотический летний лагерь для курсантов «Поколения» открыли под Старым Осколом

24 июля 2023, 14:00
В Старооскольском округе открыли ежегодный летний лагерь для курсантов военно-патриотического объединения «Поколение» Андрея Скоча. Юноши и девушки — воспитанники местных патриотических клубов.

Военно-патриотическое объединение молодёжи «Поколение» более 12 лет организует летний лагерь для воспитанников военно-патриотических клубов. 45 курсантов, возраст которых составляет от 12 до 16 лет, живут в полевых условиях, максимально приближенных к экстремальным. Они сами готовят пищу, несут караул, занимаются военно-прикладными видами спорта.

Конечно, мы не забываем, что работаем с детьми. Поэтому подготовили программу, насыщенную играми, конкурсами и спортивными соревнованиями, — рассказывает председатель ВПО «Поколение» Юрий Романов. — Главная задача лагеря — сделать из ребят команду. Совместные дела, спорт, ответственность, чувство братства и понимание друг друга с полуслова — этому учат в «Поколении».

Единственная смена в лагере продолжается девять дней. С ребятами работают восемь руководителей. Четверо из них находятся в лагере на постоянной основе, остальные — сотрудники Лебединского ГОКа, которые приезжают добровольцами сюда в свободное время.

Занятия для курсантов включают тактическую и инженерную подготовку, а также туристическую полосу. Ребят уча, как принять правильное положение при стрельбе, копать окопы и оказывать первую медицинскую помощь.

— Я приезжаю в лагерь третий раз, — делится Иван Чеботарёв. — Днём мы делим обязанности: девочки готовят на кухне и занимаются уборкой, мальчики колют дрова и следят за лагерем. А вечером заступаем на дежурство: кого-то ставят на контрольно-пропускной пункт с рациями, кого-то — у комнаты хранения оружия, другие патрулируют лагерь. Тут мы не только проходим военную подготовку, но и много общаемся, играем, смотрим фильмы. По вечерам у нас проходит КВН: придумываем сценки и показываем их.

К слову, девочки справляются с заданиями не хуже парней.

— Я мечтала поступить в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, — говорит участница военно-патриотического клуба «Русь» Виктория Бежина. — Но поскольку девочек теперь туда не принимают, выберу профессию, связанную с военной медициной или правоохранительной деятельностью.

В Военно-патриотическом объединении «Поколение» более 30-ти региональных клубов. Чтобы организовывать такие лагеря и проводить занятия, их обеспечивают всем необходимым, в том числе, снаряжением, палатками, учебным оружием. И это даёт результаты — многие воспитанники связывают свою жизнь с армией, и каждый меняется к лучшему.

Практически сразу по завершению лагеря, курсанты отправятся на стажировку по прыжкам с парашютом в Московскую область.

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#Артем Черненко#Старый Оскол#Летний лагерь#Курсанты#Поколение#Военная подготовка#Общество#Белгородская область
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