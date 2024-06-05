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Пациентов стало больше? Почему в Белгороде образовалась очередь на МРТ
5 июня, 11:29
Народные методы: как избавиться от похмелья после новогодней ночи
1 января, 06:00
2023
Магнитом кроют бури: заболят ли у белгородцев головы в ноябре?
25 октября 2023, 06:42
В детских садах Красногвардейского района будут познавать азы медицины
8 августа 2023, 11:26
2022
Спецпроект
О долгом сидении на диване: к каким болезням могла привести мебельная акция
В Белгороде один из торговых центров провёл конкурс, в котором местные жители могли бесплатно выиграть диван. Победитель должен был дольше всех просидеть на диване.

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