Народные методы: как избавиться от похмелья после новогодней ночи

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Журналисты Бел.Ру решили разобраться, что творится в организме после оживлённой вечеринки, и какие методы противостояния похмелью можно считать самыми эффективными.
Похмелье — это неприятные ощущения, которые испытывают некоторые люди после употребления слишком большого количества алкоголя. Виной похмелью не столько сам этиловый спирт, сколько химические соединения, которые образуются в организме в результате его обработки.
Ранее считалось, что похмелье связано с жаждой, вызванной обезвоживанием, и виной этому был этиловый спирт. Однако, исследования проведённые учеными показали, что это не так. Специалисты измерили уровень гормона вазопрессина в крови страдающих от похмелья людей и тех, кто не испытывал неприятных последствий после выпивки. Оказалось, что уровень этого гормона примерно одинаков у обеих групп. То есть, обезвоживание, хоть и присутствует при похмелье, почти не влияет на его тяжесть.
Похмелье возникает в результате резкого снижения концентрации алкоголя в крови. Неприятные ощущения достигают своего пика, когда содержание алкоголя практически сходит на нет. В это время печень превращает этиловый спирт в ядовитый ацетальдегид. Похмельные страдания продолжаются, пока ацетальдегид присутствует в крови, и прекращаются лишь после того, как печень превращает его в безвредную уксусную кислоту.
Как рассказал РБК доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап, похмелье представляет собой серьёзное побочное состояние, возникающее после употребления алкоголя. Среди симптомов можно выделить головную боль, сильную жажду, тошноту, рвоту, головокружение. Эксперт отметил, что алкоголь является мощным депрессантом, который воздействует на нервную систему, вызывая эмоциональные «горки» — изменения настроения от радости до грусти, от расслабления до тревоги.
Этанол, попадая в мозг, стимулирует выработку дофамина и эндорфина, вызывая чувство лёгкости и веселья. С другой стороны, он «связывает» кровяные клетки — эритроциты. Сосуды становятся менее проницаемыми, что приводит к замедлению кровообращения и ограничению поступления кислорода к органам. Это нарушает работу нейромедиаторов — биологически активных веществ в мозге, чья функция заключается в передаче сигналов от нервных клеток. Они отвечают за поведение и эмоциональную реакцию человека. Запускается процесс «торможения»: после пары бокалов алкоголя человек становится более расслабленным, а после выпивки десяти бокалов — засыпает.
Специалист добавил, что когда печень перерабатывает этанол, состояние опьянения медленно исчезает. Процесс выработки серотонина останавливается, и радость и энтузиазм уступают место грусти и тревоге.
При употреблении алкоголя происходит процесс выработки бета-эндорфина. Он высвобождается в больших количествах, а затем происходит быстрое и массовое высвобождение дофамина в нейронах мозга. Этот процесс можно назвать «эффектом подкрепления» — он улучшает настроение и позволяет чувствовать себя хорошо.
Похмелье, по сути, является отражением опьянения. У обычного человека оно вызвано разложением этанола в организме, в то время как у зависимого человека начинается «синдром отмены» — организм требует новой дозы алкоголя.
Чистая и минеральная вода
Употребление алкоголя сопровождается сильным диуретическим (мочегонным) эффектом, что приводит к дегидратации (обезвоживанию) организма. Чтобы удалить токсины из организма, следует пить достаточное количество чистой воды, а также употреблять минеральную воду, чтобы восстановить баланс воды и солей (поскольку при дегидратации теряются важные электролиты). Однако необходимо употреблять жидкость постепенно, чтобы не перегружать почки.
Кисломолочные продукты
Кисломолочные продукты, такие как йогурт и кефир, являются источником полезных белков, витаминов, минералов и бактерий, которые оказывают благотворное воздействие при похмелье. Они способствуют нормализации работы желудочно-кишечного тракта, защищают печень и помогают организму избавиться от вредных веществ.
Рассол и квашеная капуста
Один из самых популярных народных методов борьбы с похмельем заложен в огуречном рассоле и квашеной капусте. Эти природные продукты действительно способны помочь облегчить неприятные симптомы похмелья путём восстановления водно-солевого баланса в организме. Более того, огуречный рассол и квашеная капуста богаты витаминами и электролитами, такими как калий и магний. Именно благодаря этим полезным компонентам они помогают организму справиться с недугом.
Томатный сок
Ещё один популярный способ для поклонников овощных соков. Сочетание магния, калия и натрия восстановит важный водно-солевой баланс в организме, помогая при этом ускорить обмен веществ. Кроме того, присутствующая клетчатка в растительном соке является отличной поддержкой для пищеварительной системы.
Белково-углеводный завтрак
Полезной идеей для утреннего завтрака после весёлой ночи является отварная куриная грудка и различные каши, такие как гречка, овсянка и другие злаки. Такие продукты богаты белками и углеводами, которые помогают организму восстановиться и обеспечить достаточную энергию. Важно отметить, что данные продукты не наносят вреда кишечнику и печени, а являются полезным дополнением к рациону.
Альтернативным вариантом для завтрака можно выбрать яичницу или вареные яйца. Они содержат цистеин — аминокислоту, которая играет значительную роль в борьбе с токсичным ацетальдегидом. Поэтому такие белковые продукты будут полезны для активной справки с последствиями предыдущего весёлого вечера.