Народные методы: как избавиться от похмелья после новогодней ночи

Ранее считалось, что похмелье связано с жаждой, вызванной обезвоживанием, и виной этому был этиловый спирт. Однако, исследования проведённые учеными показали, что это не так. Специалисты измерили уровень гормона вазопрессина в крови страдающих от похмелья людей и тех, кто не испытывал неприятных последствий после выпивки. Оказалось, что уровень этого гормона примерно одинаков у обеих групп. То есть, обезвоживание, хоть и присутствует при похмелье, почти не влияет на его тяжесть.