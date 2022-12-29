Диетолог из Белгорода рассказал, как пережить новогодний стол и встать без похмелья

Новый год связан с определёнными традициями: мандарины, ёлка, оливье и селёдка под шубой. Как отметил врач, такой праздник бывает раз в году — можно позволить себе и некоторые излишества. Но будет куда полезнее, если вы усвоите пару правил:
Я вообще сторонник последних. И связано это с балансом полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. К слову, в 80-е годы прошлого века учёные получили Нобелевскую премию за открытие в том числе эндогормонов — сигнальных молекул, которые регулируют многие функции организма. Они отвечают главным образом за артериальное давление и работу сердечно-сосудистой системы. Так вот, предшественники этих молекул — полиненасыщенные жирные кислоты. Так что пользу морепродуктов переоценить сложно.
Александр Четвериков
Что касается алкоголя, то, по мнению врача, желательно остановиться на паре бокалов сухого вина или коньяке. Причём предельная доза последнего — не больше ста граммов.
Чтобы быстро не опьянеть, можно съесть перед выпивкой несколько кусочков сала. Снизить вред алкоголя позволят выпитые заранее 8-10 таблеток активированного угля.
Ни в коем случае не стоит смешивать разные виды алкоголя, поэтому постарайтесь воздержаться от коктейлей. Для поджелудочной железы особенно опасен сладкий ликер. А еще не стоит запивать алкогольные напитки газированной водой, что ускоряет момент опьянения.
Александр Четвериков
В том случае, если вы всё-таки перебрали, то справиться с похмельем позволит капустный рассол. По словам врача, этот овощ — настоящий кладезь витаминов.
Возьмите за правило: если переели, то на следующий день можно устроить себе разгрузочный день. Если нет противопоказаний для такого меню, то прекрасно для этого подойдут яблоки, огурцы, творог, кефир.
Александр Четвериков