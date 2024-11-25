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Posted 25 ноября, 14:44

Published 25 ноября, 14:44

Modified 25 ноября, 14:44

Updated 25 ноября, 14:44

Какие витамины с натуральным составом лучше всего усваиваются организмом?

Какие витамины с натуральным составом лучше всего усваиваются организмом?

25 ноября 2024, 14:44
Фото: ru.freepik.com.
Натуральные витамины имеют неоспоримое преимущество перед синтетическими аналогами благодаря своей высокой биодоступности и совместимости с организмом. В этой статье мы разберем, какие витамины лучше всего усваиваются, их источники и особенности применения.

В чем разница между натуральными и синтетическими витаминами

Витамины — это органические соединения, необходимые в малых количествах для жизнедеятельности организма. Они поступают с пищей, но могут быть синтезированы и промышленным путем.

Натуральные витамины получают из природных источников: растений, фруктов, овощей и продуктов животного происхождения. Синтетические витамины производятся искусственно.

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Почему натуральные витамины лучше усваиваются

Натуральные витамины обладают более высокой усваиваемостью благодаря своей природной комплексности. Они содержат флавоноиды и энзимы, которые работают синергично, улучшая метаболизм витаминов и их биодоступность. Организм легко распознает такие соединения, поскольку они для него знакомы.

Синтетические витамины лишены этого природного сопровождения, что снижает их эффективность. Они создаются в лаборатории и их молекулы могут быть с другой пространственной структурой, что иногда приводит к снижению их биологической активности. Кроме того, при производстве синтетических витаминов могут оставаться примеси, которые могут негативно влиять на организм.

Ещё одним минусом синтетических витаминов является их изолированность. В натуральных продуктах витамины содержатся в сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают их действие. В синтетических добавках этого эффекта нет, что делает их менее эффективными.

Фото: ru.freepik.com

Основные витамины с высоким уровнем усвоения

Витамин C из цитрусовых

Витамин C в натуральной форме содержится в цитрусовых, ягодах, шиповнике, облепихе, сладком перце, капусте, томатах и зелени. Чтобы избежать дефицита, важно регулярно употреблять эти продукты. Этот витамин защищает организм от вирусов, ускоряет заживление ран и укрепляет сосуды.

Фото: 1MI

Витамин D из натуральных источников

Витамин D необходим для крепких костей, здоровья зубов и иммунитета. Он способствует усвоению кальция и фосфора, предотвращая развитие остеопороза и снижая риск переломов. Рыба (дикий лосось, сельдь), рыбий жир, молочные продукты, яйца и солнечный свет — главные источники витамина D.

Фото: 1MI

Витамины группы B из продуктов животного и растительного происхождения

Витамины группы B участвуют в обмене веществ, поддерживают нервную систему, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, способствуют выработке энергии и укреплению иммунитета. Дефицит витаминов группы B часто приводит к усталости и раздражительности.

Продукты с витаминами группы B

  • Животного происхождения: печень, почки, сердце, мясо (говядина, свинина, курица), морская рыба, моллюски, яйца (особенно желток).
  • Растительного происхождения: дрожжи, бобовые (фасоль, горох), злаки (гречка, пшеница), орехи (грецкие, фундук, миндаль), капуста, шпинат, брокколи, курага, семена подсолнечника.
Фото: 1MI

Советы по выбору витаминов с натуральным составом

  • Изучите упаковку: ищите пометку «100% натуральные».
  • Проверьте источники компонентов: они должны быть указаны.
  • Ищите продукты без лишних добавок, красителей и консервантов. Чем короче и понятнее состав, тем лучше.
  • Добавки с витамином D3 предпочтительны, особенно если они изготовлены из натурального ланолина. Можно использовать рыбий жир
  • Для добавок витамина С выбирайте препараты, полученные из экстракта ацеролы или ягод шиповника.
  • . Для добавок витаминов группы В подойдут комплексы с натуральными ферментативными компонентами.
ШиповникШиповник
Шиповник. Фото: ru.freepik.com

Как принимать натуральные витамины для максимальной пользы

Режим и дозировки

Для каждого витамина есть оптимальное время приема:

  • Витамин C лучше принимать утром после еды, чтобы минимизировать раздражение желудка и улучшить усвоение. Рекомендуемая дозировка для профилактики — 60-100 мг в сутки, при стрессах или ОРВИ дозу можно увеличить до 1000–2000 мг по назначению врача. Для более быстрого усвоения предпочтительны водорастворимые формы, такие как порошки или шипучие таблетки.
  • Витамин D следует принимать утром с завтраком, содержащим жиры. Для поддержания уровня подходят дозы 1000–2000 МЕ ежедневно или 6000–14000 МЕ раз в неделю. При дефиците врач назначает более высокие дозы. Витамин D можно принимать в разных формах, но важно учитывать его вид — D2 или D3.
  • Витамины группы B лучше употреблять после еды, разделяя дозу на 2-3 приема в течение дня. Для профилактики достаточно минимальных доз, для лечения — только по рекомендации врача. Избегайте приема витаминов B перед сном из-за их тонизирующего эффекта.
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Совмещение с питанием

Витамин D лучше усваивается с ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и растительных маслах, а также в сочетании с магнием, кальцием, цинком и селеном.

Для сохранения витамина C избегайте длительного хранения и чрезмерной термической обработки продуктов. Он хорошо усваивается с витаминами A, E, B5 и B9, а также с железом и кальцием, но не стоит принимать его с витаминами B1, B12 и медью.

Витамины группы B не следует сочетать с молочными продуктами, крепким чаем, кофе и алкоголем, так как эти вещества снижают их усвоение. Для лучшего эффекта принимайте витамины после еды с цельнозерновыми, овощами и нежирным мясом. Если вы принимаете лекарства, такие как антибиотики или антациды, планируйте прием витаминов группы B через час после их употребления.

 

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