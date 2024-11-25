Какие витамины с натуральным составом лучше всего усваиваются организмом?

Синтетические витамины лишены этого природного сопровождения, что снижает их эффективность. Они создаются в лаборатории и их молекулы могут быть с другой пространственной структурой, что иногда приводит к снижению их биологической активности. Кроме того, при производстве синтетических витаминов могут оставаться примеси, которые могут негативно влиять на организм.