Какие витамины с натуральным составом лучше всего усваиваются организмом?

Posted 25 ноября, 14:44
Published 25 ноября, 14:44
Modified 25 ноября, 14:44
Updated 25 ноября, 14:44
Витамины — это органические соединения, необходимые в малых количествах для жизнедеятельности организма. Они поступают с пищей, но могут быть синтезированы и промышленным путем.
Натуральные витамины получают из природных источников: растений, фруктов, овощей и продуктов животного происхождения. Синтетические витамины производятся искусственно.
Натуральные витамины обладают более высокой усваиваемостью благодаря своей природной комплексности. Они содержат флавоноиды и энзимы, которые работают синергично, улучшая метаболизм витаминов и их биодоступность. Организм легко распознает такие соединения, поскольку они для него знакомы.
Синтетические витамины лишены этого природного сопровождения, что снижает их эффективность. Они создаются в лаборатории и их молекулы могут быть с другой пространственной структурой, что иногда приводит к снижению их биологической активности. Кроме того, при производстве синтетических витаминов могут оставаться примеси, которые могут негативно влиять на организм.
Ещё одним минусом синтетических витаминов является их изолированность. В натуральных продуктах витамины содержатся в сочетании с другими полезными веществами, которые усиливают их действие. В синтетических добавках этого эффекта нет, что делает их менее эффективными.
Витамин C в натуральной форме содержится в цитрусовых, ягодах, шиповнике, облепихе, сладком перце, капусте, томатах и зелени. Чтобы избежать дефицита, важно регулярно употреблять эти продукты. Этот витамин защищает организм от вирусов, ускоряет заживление ран и укрепляет сосуды.
Витамин D необходим для крепких костей, здоровья зубов и иммунитета. Он способствует усвоению кальция и фосфора, предотвращая развитие остеопороза и снижая риск переломов. Рыба (дикий лосось, сельдь), рыбий жир, молочные продукты, яйца и солнечный свет — главные источники витамина D.
Витамины группы B участвуют в обмене веществ, поддерживают нервную систему, улучшают состояние кожи, волос и ногтей, способствуют выработке энергии и укреплению иммунитета. Дефицит витаминов группы B часто приводит к усталости и раздражительности.
Продукты с витаминами группы B
Для каждого витамина есть оптимальное время приема:
Витамин D лучше усваивается с ненасыщенными жирами, которые содержатся в рыбе, авокадо, орехах и растительных маслах, а также в сочетании с магнием, кальцием, цинком и селеном.
Для сохранения витамина C избегайте длительного хранения и чрезмерной термической обработки продуктов. Он хорошо усваивается с витаминами A, E, B5 и B9, а также с железом и кальцием, но не стоит принимать его с витаминами B1, B12 и медью.
Витамины группы B не следует сочетать с молочными продуктами, крепким чаем, кофе и алкоголем, так как эти вещества снижают их усвоение. Для лучшего эффекта принимайте витамины после еды с цельнозерновыми, овощами и нежирным мясом. Если вы принимаете лекарства, такие как антибиотики или антациды, планируйте прием витаминов группы B через час после их употребления.