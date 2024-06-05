Пациентов стало больше? Почему в Белгороде образовалась очередь на МРТ

В целом с 1 января по настоящее время МРТ-исследование провели 1762 пациентам, которые проживают на территории Белгорода. То есть в каждом медучреждении в среднем за пять месяцев приняли около 220 пациентов. Это порядка 44 человек в месяц, то есть два-три пациента в день.