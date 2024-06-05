Пациентов стало больше? Почему в Белгороде образовалась очередь на МРТ

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В редакцию Бел.Ру обратилась жительница областного центра. С прошлого года она наблюдается у эндокринолога по месту жительства. Несколько месяцев назад лечащий врач поставил белгородку в очередь на МРТ-исследование, предупредив, что ждать придётся долго, минимум до осени. Например, на лето талон получил человек, который стоит в очереди с декабря.
Чтобы не терять время пациентка решила пройти исследование платно. В её случае требовалось сделать МРТ гипофиза с контрастом. В среднем в частных клиниках Белгорода стоимость МРТ гипофиза составляет около 3000 рублей. С контрастом и снимком цена взлетает до 6000 — 7000 рублей.
Сама процедура длится около 40 минут. Контраст вводится в конце процедуры. Примечательно, что перед исследованием частные клиники просят предоставить анализ на креатинин, так как контраст выводится из организма посредством почек. Если же результаты плохие или их нет, то медицинские центры откажутся проводить процедуру.
Чтобы выяснить, почему пациентам приходится ждать очередь на МРТ, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областное правительство.
Нам ответили, что всего в медицинских учреждениях Белгородской области, оказывающих в рамках ОМС медицинскую помощь по данному профилю, работают 12 аппаратов МРТ. Из них шесть аппаратов находятся в государственных учреждениях здравоохранения Белгородской области и ещё шесть — в негосударственных.
В медучреждениях в Белгороде установлено восемь аппаратов МРТ. Они находятся в областной больнице Святителя Иоасафа, горбольнице №2, белгородском онкологическом диспансере, детской областной больнице, организациях «ЛДЦ МИБС Белгород», «Диагностический центр», «Клиника эксперт Белгород» и клинике семейного здоровья «Медэксперт».
В правительстве добавили, что необходимость прохождения МРТ-обследования определяет лечащий врач. Направительные карты на исследование оформляют пациентам с онкологическими, неврологическими заболеваниями, патологией эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата и рядом других.
В целом с 1 января по настоящее время МРТ-исследование провели 1762 пациентам, которые проживают на территории Белгорода. То есть в каждом медучреждении в среднем за пять месяцев приняли около 220 пациентов. Это порядка 44 человек в месяц, то есть два-три пациента в день.
Власти добавили, что в настоящее время после актуализации на федеральном уровне клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний, предусматривающих проведение обследований с использованием МРТ, резко возросло количество пациентов, которым необходимо проведение МРТ.
В то же время количество аппаратов увеличилось в регионе не столь масштабно, что привело к дисбалансу между объёмами необходимых обследований пациентов и техническими возможностями их проведения у медицинских учреждений.
В регионе существует очерёдность на проведение данного вида диагностики. Средний срок ожидания для пациентов составляет 1,5 месяца. В ряде случаев время ожидания проведения диагностической услуги увеличивается в связи направлением вне очереди на МРТ-исследование пациентов по экстренным показаниям.
Из ответа регионального правительства
В качестве решения проблемы министерство здравоохранения Белгородской области принимает «все максимально возможные меры для обеспечения доступности жителям Белгорода проходить необходимые МРТ-исследования».
В правительстве отметили, что в рамках работы в данном направлении в 2024 году уже заключен контракт на приобретение аппарата МРТ-диагностики, поставка которого ожидается в декабре 2024 года. Его планируют установить в поликлинике №7 Белгорода. Кроме того, ещё один аналогичный аппарат для медучреждений областного центра планируется приобрести в 2025 году.
Напомним, в марте текущего года стало известно, что Белгородской области выделят дополнительное федеральное финансирование на покупку оборудования для двух учреждений медицины. Деньги пойдут на дооснащение Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа и городской поликлиники Белгорода.
В планах указаны закупка аппарата МРТ, ангиографического комплекса и набора инструментов для хирургической и оториноларингологической диагностики, в том числе лазерного аппарата для операций в отоларингологии.