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Posted 25 октября, 06:42

Published 25 октября, 06:42

Modified 25 октября, 06:42

Updated 25 октября, 06:42

Белгородцам пообещали ряд магнитных бурь в ноябре

Магнитом кроют бури: заболят ли у белгородцев головы в ноябре?

25 октября 2023, 06:42
Фото: Midjourney

Белгородцам пообещали ряд магнитных бурь в ноябре

Пока учёные спорят, оказывают ли солнечные возмущения хоть какое-то влияние на человека, магнитные бури остаются одной из любимых тем для составления прогнозов в Сети. Так, метеозависимых белгородцев снова предупредили о возможных головных болях — уже ноябре.

Когда ждать магнитных бурь в ноябре

Сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН утверждает, что возбуждения магнитосферы стоит ждать 1 и 9 ноября. В эти дни возможны если не магнитные бури, то небольшие возмущения.

Другой сайт «Мой календарь» прогнозирует магнитные бури 1, 9, 14 и 27 ноября. Самая сильная «буря» выпадает при этом на девятое число. Остальные дни месяца обещают быть спокойнее.

Фото: Скришнот tesis.xras.ru

Как магнитные бури влияют на человека

Учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению касательно реакции организма человека на магнитные бури. Принято считать, что их влиянию наиболее подвержены пожилые и так называемые метеозависимые люди. Якобы у них увеличивается вязкость крови, начинаются головные боли, мигрени, увеличивается артериальное давление.

Есть несколько публикаций по этой теме, некоторые из которых признаны лишь частично: согласно им момент начала массовой реакции может сдвигаться в зависимости и от бури по-разному для каждого конкретного человека. Но ряд исследователей утверждает, что волнения на Солнце никак не влияют на самочувствие людей на Земле.

Ранее о влиянии бурь на здоровье людей Бел.Ру рассказал врач-терапевт Томаровской районной больницы Георгий Кудырский. По его словам, метеопаты зависимы не столько от геомагнитных бурь, сколько от запаздывающего внутреннего давления, изменяющегося из-за колебаний.

Чтобы приспособиться к каким-либо внешним изменениям, такое давление должно сравняться и внутри (в организме), и снаружи. Ну не успевает организм. Особенно, пожилой.
Георгий Кудырский

Подробнее о влиянии магнитных бурь читайте в отдельно материале Бел.Ру.

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