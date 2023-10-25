Магнитом кроют бури: заболят ли у белгородцев головы в ноябре?

Есть несколько публикаций по этой теме, некоторые из которых признаны лишь частично: согласно им момент начала массовой реакции может сдвигаться в зависимости и от бури по-разному для каждого конкретного человека. Но ряд исследователей утверждает, что волнения на Солнце никак не влияют на самочувствие людей на Земле.