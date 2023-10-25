Магнитом кроют бури: заболят ли у белгородцев головы в ноябре?

Posted 25 октября, 06:42
Published 25 октября, 06:42
Modified 25 октября, 06:42
Updated 25 октября, 06:42
Сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН утверждает, что возбуждения магнитосферы стоит ждать 1 и 9 ноября. В эти дни возможны если не магнитные бури, то небольшие возмущения.
Другой сайт «Мой календарь» прогнозирует магнитные бури 1, 9, 14 и 27 ноября. Самая сильная «буря» выпадает при этом на девятое число. Остальные дни месяца обещают быть спокойнее.
Учёные до сих пор не могут прийти к единому мнению касательно реакции организма человека на магнитные бури. Принято считать, что их влиянию наиболее подвержены пожилые и так называемые метеозависимые люди. Якобы у них увеличивается вязкость крови, начинаются головные боли, мигрени, увеличивается артериальное давление.
Есть несколько публикаций по этой теме, некоторые из которых признаны лишь частично: согласно им момент начала массовой реакции может сдвигаться в зависимости и от бури по-разному для каждого конкретного человека. Но ряд исследователей утверждает, что волнения на Солнце никак не влияют на самочувствие людей на Земле.
Ранее о влиянии бурь на здоровье людей Бел.Ру рассказал врач-терапевт Томаровской районной больницы Георгий Кудырский. По его словам, метеопаты зависимы не столько от геомагнитных бурь, сколько от запаздывающего внутреннего давления, изменяющегося из-за колебаний.
Чтобы приспособиться к каким-либо внешним изменениям, такое давление должно сравняться и внутри (в организме), и снаружи. Ну не успевает организм. Особенно, пожилой.
Георгий Кудырский
Подробнее о влиянии магнитных бурь читайте в отдельно материале Бел.Ру.